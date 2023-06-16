Фітофтороз – серйозне захворювання, яке шкодить картоплі настільки, що вбиває урожай: спочатку з'являються на нижніх листках, а потім поширюються аж до плодів. 24 Канал розповість, як ефективно захистити картоплю від фітофторозу.

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Захист картоплі від фітофтори

Щоб захистити картоплю від фітофтори, ось кілька порад:

Під час вибору картоплі оберіть сорти, які мають стійкість до різних хвороб, у тому числі до фітофтори.

до різних хвороб, у тому числі до фітофтори. Обробляйте насіння перед посадкою в протигрибковому препараті, який діє проти фітофтори. Це зменшить ймовірність зараження вже на ранній стадії.

перед посадкою в протигрибковому препараті, який діє проти фітофтори. Це зменшить ймовірність зараження вже на ранній стадії. Перший раз рослину треба обробляти, коли вона сягнула 25-30 сантиметрів. Можна використати 1% розчин бордоської рідини або мідного купоросу в пропорції 2 грами на 10 літрів води.



Бордоська рідина / Фото Floristics.info

Знадобиться у цій справі сірчанокисла мідь у співвідношенні 20 грамів на 10 літрів води. Вона не допустить розвитку фітофтори на картоплі.



Сірчанокисла мідь / Фото "Ковалент"

Через 2-3 тижні після цього картоплю можна обробити оксихлоридом міді. Він добре протидіє грибковим захворюванням.



Оксихлорид міді / Фото Jardineria On

Молочна сироватка – надійний спосіб позбутися фітофторозу. Для приготування змішуємо сироватку з водою в однакових кількостях. У кінці червня – на початку липня нею треба обприскувати картоплю кожні 2 дні.



Молочна сироватка / Фото Milkua.info

Протигрибкову дію має йод з молоком. Беремо 15 крапель настоянки та 1 літр молока й розбавляємо все в 10 літрах води. Таку обробку треба проводити кожні 2 тижні.



Молоко з йодом / Фото "Дачний діапазон"

Несподіване поєднання – часник з марганцівкою допоможе впоратись з цією хворобою. Для приготування суміші необхідно 100 грамів листя часнику, стрілок або часнику та порізати це на малі шматки. Потім заливаємо склянкою води настоюємо 1 добу. Після того, як ми процідили настій, додаємо відро води та 1 грам марганцівки. Такий засіб можна використовувати кожні 14 днів у кількості півлітра.



Часник з марганцівкою / Фото "Новий дім"