Фітофтороз – серйозне захворювання, що шкодить картоплі настільки, що вбиває врожай: спочатку з'являються на нижньому листі, а потім поширюються аж до плодів. 24 Канал розповісти , як ефективно захистити картопля від фітофторозу.

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Захист картоплі від фітофтори

Щоб захистити картопля від фітофтори, ось кілька порад :

При виборі картопля оберіть сорти, які мають стійкість до різних хвороб, у тому числі до фітофтора.

Обробляйте насіння перед посадкою у протигрибковому препараті проти фітофторів. Це зменшить можливість зараження на ранній стадії.

Вперше рослину потрібно обробляти, коли вона досягла 25-30 сантиметрів. Можна використовувати 1% розчин бордоської рідини або мідного купоросу у пропорції 2 г на 10 літрів води.



Бордоська рідина / Фото Floristics.info

Стане нагоді в цій справі сірчанокисла мідь у співвідношенні 20 г на 10 літрів води. Вона не допустить розвитку фітофторів на картоплях.



Сірчанокисла мідь / Фото "Ковалент"

Через 2-3 тижні після цього картопля можна обробити оксихлорид міді . Він добре протидіє грибковим захворюванням.



Оксихлорид міді / Фото Jardineria On

Молочная сыворотка – надежный способ избавиться от фитофтороза. Для приготовления смешиваем сыворотку с водой в одинаковых количествах. В конце июня – начале июля ею надо опрыскивать картофель каждые 2 дня.



Молочная сыворотка / Фото Milkua.info

Противогрибковое действие оказывает йод с молоком. Берем 15 капель настойки и 1 литр молока и разбавляем в 10 литрах воды. Такую обработку следует проводить каждые 2 недели.



Молоко с йодом / Фото "Дачный диапазон"

Несподіване поєднання – чеснок з марганцівкою допоможе впоратися із цією хворобою. Для приготування суміші необхідно 100 г листя часнику, стрілок або часнику та нарізати це на малі шматки. Потім заливаємо склянкою води, наполягаємо 1 день. Після того, як ми процідили настій, додаємо відро води та 1 грам марганцівки. Такий засіб можна використовувати кожні 14 днів у кількості півлітра.