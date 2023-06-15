Колорадские жуки наносят большой ущерб, уничтожая растения. Ведь они поедают картофельные листья. 24 Канал подскажет несколько рекомендаций, как с ними бороться.

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Борьба с колорадскими жуками

Колорадских жуков можно избавиться с помощью листьев грецкого ореха. Его необходимо прикопать на тех грядках, где посадили картошку. Еще можно погрузить лиски в воду, процедить и обработать этим раствором ростки картофеля.



Волошский орех / Фото Barra

Создаем для этих вредителей специальные ловушки из жестяных банок. Картошку режем на небольшие куски и замачиваем на день в настои мочевины. Для его приготовления берём 1 стакан вещества на 1 литр воды. Получившуюся смесь кладем в ловушки и меняем каждую неделю. Такие банки следует расставить в ряд у картофельных насаждений.



Мочевина / Фото "Система Оптиум"

Еще один действенный и одновременно простой метод – посадить между грядками с картофелем укроп, календулу, горох или другие бобовые. Такие растения пугают колорадских жуков.



Календула / Фото "Ботаничка"

Поможет в таком случае нашатырный спирт 10 миллилитров вещества нужно разбавить в 10 литрах воды. Жуки не терпят резких запахов.



Нашатырный спирт / Фото "Лекарство 24"

Будут эффективными растворы из горьких трав. Понадобится 100 г березового дегтя или 500 г табака растворить в 10 литрах воды. Возделывать таким образом можно 2-3 раза в неделю.



Березовый деготь / Фото 24vet.com