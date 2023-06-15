Колорадські жуки завдають великих збитків, знищуючи рослини. Адже вони поїдають картопляне листя. 24 Канал підкаже кілька рекомендацій, як з ними боротися.
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Боротьба з колорадськими жуками
- Колорадських жуків можна позбутись за допомогою листя волоського горіха. Його необхідно прикопати на тих грядках, де посадили картоплю. Ще можна занурити лиски у воду, процідити та обробити цим розчином паростки картоплі.
Волоський горіх / Фото Barra
- Створюємо для цих шкідників спеціальні пастки з бляшаних банок. Картоплю ріжемо на невеличкі шматки та замочуємо на день в настої сечовини. Для його приготування беремо 1 склянку речовини на 1 літр води. Отриману суміш кладемо в пастки та змінюємо кожного тижня. Такі банки варто розставити в ряд біля картопляних насаджень.
Сечовина / Фото "Система Оптіум"
- Ще один дієвий та водночас простий метод – посадити між грядками з картоплею кріп, календулу, горох чи інші бобові. Такі рослини лякають колорадських жуків.
Календула / Фото "Ботанічка"
- Допоможе у такому випадку нашатирний спирт. 10 мілілітрів речовини треба розбавити у 10 літрах води. Жуки не терплять різких запахів.
Нашатирний спирт / Фото "Ліки 24"
- Будуть ефективними розчини з гірких трав. Знадобиться 100 грамів березового дьогтю або 500 грамів тютюну розчинити у 10 літрах води. Обробляти таким чином можна 2-3 рази на тиждень.
Березовий дьоготь / Фото 24vet.com