Колорадські жуки завдають великих збитків, знищуючи рослини. Адже вони поїдають картопляне листя. 24 Канал підкаже кілька рекомендацій, як з ними боротися.

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Боротьба з колорадськими жуками

Колорадських жуків можна позбутись за допомогою листя волоського горіха. Його необхідно прикопати на тих грядках, де посадили картоплю. Ще можна занурити лиски у воду, процідити та обробити цим розчином паростки картоплі.



Волоський горіх / Фото Barra

Створюємо для цих шкідників спеціальні пастки з бляшаних банок. Картоплю ріжемо на невеличкі шматки та замочуємо на день в настої сечовини. Для його приготування беремо 1 склянку речовини на 1 літр води. Отриману суміш кладемо в пастки та змінюємо кожного тижня. Такі банки варто розставити в ряд біля картопляних насаджень.



Сечовина / Фото "Система Оптіум"

Ще один дієвий та водночас простий метод – посадити між грядками з картоплею кріп, календулу, горох чи інші бобові. Такі рослини лякають колорадських жуків.



Календула / Фото "Ботанічка"

Допоможе у такому випадку нашатирний спирт. 10 мілілітрів речовини треба розбавити у 10 літрах води. Жуки не терплять різких запахів.



Нашатирний спирт / Фото "Ліки 24"

Будуть ефективними розчини з гірких трав. Знадобиться 100 грамів березового дьогтю або 500 грамів тютюну розчинити у 10 літрах води. Обробляти таким чином можна 2-3 рази на тиждень.



Березовий дьоготь / Фото 24vet.com