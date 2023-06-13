Садівники часто протидіють не лише комахам, а й птахам. Йдеться про шпаків, які їдять вишню, черешню та інші соковиті ягоди. 24 Канал розповість, як вберегти врожай черешні від шпаків.

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Як захистити черешню від шпаків

Шпаки створюють неприємності для садівників, оскільки вони поїдають плоди черешні та завдають шкоди рослинам. Ось кілька способів, які вам допоможуть у цій ситуації.

Незвичний та цікавий спосіб – використати повітряного змія. Коли він починає підійматись, шпаки сприймають його як загрозу для себе. Можна прикріпити змія до стовбура дерева й він буде розганяти птахів.



Повітряний змій / Фото "Пустунчик"

Блискучі предмети – хороше рішення для протидії шпакам. Підійдуть непотрібні новорічні прикраси, старі диски, фольга чи папірці від цукерок. Ці предмети потрібно розвісити на деревах. Коли сонце світитиме, то буде відбиватися від блискучих предметів та лякати шпаків.



Компакт-диски / Фото Britannica

Ці птахи не можуть терпіти насичених запахів, тому можна періодично обробляти дерева розчинами часнику, хвої, цитрусових.



Хвоя / Фото Seeds

Як варіант, можна покрити черешню сітками або спеціальними покривами, що захищають плоди від доступу птахів. Важливо, щоб сітка була достатньо щільною, аби вони не могли прокрастися через отвори.



Захисна сітка / Фото "Алло"

Висаджуйте поруч із черешнею трави з різким запахом, як-от, чебрець або полин. Коли буде вітер, запах пошириться на ділянку та змусить їх полетіти геть.