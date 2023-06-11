Мишей можна прогнати не лише хімією, а й іншими, не менш дієвими методами. Тут є певні особливості, які треба врахувати. 24 Канал розповість, як позбутися мишей на городі просто й легко.

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Боремось з мишами на городі

Надзвичайно простий спосіб позбутися мишей назавжди – це взяти собі кота . А якщо ви вже його маєте, то вам взагалі пощастило, адже він полює на мишей. Дозвольте своїм домашнім улюбленцям погуляти вашою ділянкою та пошукати мишей. Щобільше вони залишають за собою послід та шерсть, і цей запах також відлякує мишок.

. А якщо ви вже його маєте, то вам взагалі пощастило, адже він полює на мишей. Дозвольте своїм домашнім улюбленцям погуляти вашою ділянкою та пошукати мишей. Щобільше вони залишають за собою послід та шерсть, і цей запах також відлякує мишок. Червона та чорна бузина – отруйна рослина, у коренях якої міститься токсична для мишей речовина. Тож ще у давнину її садили біля парканів та інших місць, де часто лазять миші. Після такого саджанця, миші довго вас не будуть турбувати.



Чорна бузина / Фото "Фітомаркет"

Різкі запахи миші просто терпіти не можуть. І це для нас чудова новина. Можна взяти старі й непотрібні ганчірки та змочити їх одеколоном або нашатирним спиртом. Розкладаємо їх по ділянці або взагалі запихаємо в нірки.

миші просто терпіти не можуть. І це для нас чудова новина. Можна взяти старі й непотрібні ганчірки та змочити їх одеколоном або нашатирним спиртом. Розкладаємо їх по ділянці або взагалі запихаємо в нірки. Розташуйте пастки для мишей у місцях, де ви помічаєте їх присутність. Виберіть пластикові пастки або клейкі стрічки. Є шанс зловити їх у такий спосіб.

або клейкі стрічки. Є шанс зловити їх у такий спосіб. Результативний метод – посадити на городі чорнокорінь. Людина майже не відчуває цього запаху, а мишей та щурів він буде добре відлякувати. Коли чорнокорені відцвітають, варто викопати коріння та розкласти його там, де побачили мишу.



Чорнокорінь / Фото "Кімнатні квіти і рослини"