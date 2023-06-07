Попелицю неважко впізнати на городі, бо вона часто з'являється там влітку. Вона буває чорного, білого та рожевого відтінків. Вона безжально поїдає соковиті зелені листки. Як позбутися цього шкідника на городі – розкаже 24 Канал.

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Боротьба з попелицею

Попелиця, також відома як тля, є шкідливою комахою, яка завдає шкоди рослинам. Пропонуємо кілька народних методів, які допомагають в боротьбі з попелицею.

На кухні у господинь часто можна побачити червоний мелений перець. Він добре підходить проти попелиці. Для приготування настою беремо 50 грамів перцю та 1 літр води. Настоюємо все 2-3 години та розводимо у 10 літрах води.



Червоний мелений перець / Фото "Інто Україна"

Попелиця може приховуватися серед сухого листя та інших рослинних залишків. Потрібно регулярно очищувати свій город від усього зайвого, щоб ускладнити їм сховище.

від усього зайвого, щоб ускладнити їм сховище. Незвичним, але дієвим способом буде кока-кола. Купіть 2 літри напою та додайте до нього 1 літр води. Попелиця загине через кислоту в її складі. Щобільше, рослина отримає корисні речовини.



Кока-кола / Фото Pinterest

У цій справі буде доречним й тютюн. Треба розвести 400 грамів листя у 10 літрах води. Настоюйте 2-3 дні в темному місці, після чого процідіть та розбавте водою у пропорції 1:2.



Тютюн / Фото "Український південь"

Полин теж допоможе проти попелиці. Беремо пів кілограма свіжої трави та заливаємо її кип'ятком. Після години настою розводимо 10 літрами водою. Можна обприскувати через день.



Полин / Фото "Вікіпедія"

Знадобляться й цитрусові: сухі шкірки треба залити 1 літром теплої води. Настоювати варто 3 дні та можна обробляти рослини.



Шкірка лимона / Фото "Народна правда"

Хороший засіб – попіл. Для розчину треба взяти 100 грамів для 10 літрів води та обприскуємо хворі насадження.



Попіл / Фото "Вікіпедія"

У боротьбі проти попелиці варто скористатись оцтом. Буде достатньо 10 столових ложок розчинити у 10 літрах води. Попелиця загине миттєво.



Оцет / Фото Safaritrade

Кульбаби – несподіваний засіб, але дає результат. Потрібно 400 грамів листя та 200 грамів коренів кульбаби настоювати у 10 літрах води.



Кульбаба / Фото "Аграрії разом"