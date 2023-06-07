Попелицю неважко впізнати на городі, бо вона часто з'являється там влітку. Вона буває чорного, білого та рожевого відтінків. Вона безжально поїдає соковиті зелені листки. Як позбутися цього шкідника на городі – розкаже 24 Канал.
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Боротьба з попелицею
Попелиця, також відома як тля, є шкідливою комахою, яка завдає шкоди рослинам. Пропонуємо кілька народних методів, які допомагають в боротьбі з попелицею.
- На кухні у господинь часто можна побачити червоний мелений перець. Він добре підходить проти попелиці. Для приготування настою беремо 50 грамів перцю та 1 літр води. Настоюємо все 2-3 години та розводимо у 10 літрах води.
Червоний мелений перець / Фото "Інто Україна"
- Попелиця може приховуватися серед сухого листя та інших рослинних залишків. Потрібно регулярно очищувати свій город від усього зайвого, щоб ускладнити їм сховище.
- Незвичним, але дієвим способом буде кока-кола. Купіть 2 літри напою та додайте до нього 1 літр води. Попелиця загине через кислоту в її складі. Щобільше, рослина отримає корисні речовини.
Кока-кола / Фото Pinterest
- У цій справі буде доречним й тютюн. Треба розвести 400 грамів листя у 10 літрах води. Настоюйте 2-3 дні в темному місці, після чого процідіть та розбавте водою у пропорції 1:2.
Тютюн / Фото "Український південь"
- Полин теж допоможе проти попелиці. Беремо пів кілограма свіжої трави та заливаємо її кип'ятком. Після години настою розводимо 10 літрами водою. Можна обприскувати через день.
Полин / Фото "Вікіпедія"
- Знадобляться й цитрусові: сухі шкірки треба залити 1 літром теплої води. Настоювати варто 3 дні та можна обробляти рослини.
Шкірка лимона / Фото "Народна правда"
- Хороший засіб – попіл. Для розчину треба взяти 100 грамів для 10 літрів води та обприскуємо хворі насадження.
Попіл / Фото "Вікіпедія"
- У боротьбі проти попелиці варто скористатись оцтом. Буде достатньо 10 столових ложок розчинити у 10 літрах води. Попелиця загине миттєво.
Оцет / Фото Safaritrade
- Кульбаби – несподіваний засіб, але дає результат. Потрібно 400 грамів листя та 200 грамів коренів кульбаби настоювати у 10 літрах води.
Кульбаба / Фото "Аграрії разом"
- З кількох головок цибулі відбираємо лушпиння та заливаємо 1 літром води на 6 годин. Проціджуємо та можна застосовувати.