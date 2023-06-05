Пасинкування забезпечує кращу циркуляцію повітря й світла, полегшує обробку та збір плодів. У результаті, рослина стає більш компактною, сильнішою та дає вищу якість плодів. 24 Канал розкаже, як правильно пасинкувати помідори.
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Як правильно пасинкувати помідори
Досвідчені городники часто обирають низькорослі сорти помідорів для вирощування у відкритому ґрунті, бо їх легше підв'язувати. Ось кроки, які допоможуть вам виконати пасинкування правильно:
Почніть з розпізнавання пасинків: вони виростають у пазусі листя та головного стебла рослини. Мають вигляд тонких зелених гілок.
Визначте, які пасинки варто видалити. Вони можуть з'являтися в пазусі кожного листка, але не всі треба видаляти. Переважно обрізати треба ті, що ростуть знизу, нижче першого суцвіття. Це допомагає рослині спрямувати більше енергії на розвиток плодів.
Пасинкування помідорів / Фото Аграрії разом
Видалення пасинків. Рекомендується використовувати чистий й гострий садовий ніж або можна пальцями.
Якщо використовуєте ніж, обрізайте пасинку на відстані 0,5-1 сантиметра від стебла. Спробуйте не пошкодити головне стебло та інші листя.
Під час видалення пальцями, закріпіть пасинку біля її основи, а потім повільно тягніть її угору. Переконайтесь, що вирвали пасинку повністю, зі всіма її частинами.
Регулярно перевіряйте помідори та видаляйте нові пасинки, що з'являються. Переважно – це раз в 10 днів, залежно від погоди й швидкості росту кущів. Помідори формують в 1-3 стовбури та залишають 2 пасинки, окрім головного пагону. Їх можна помітити трохи вище першої квіткової кисті. Решту пагонів треба виривати.