Визначте, які пасинки варто видалити. Вони можуть з'являтися в пазусі кожного листка, але не всі треба видаляти. Переважно обрізати треба ті, що ростуть знизу, нижче першого суцвіття. Це допомагає рослині спрямувати більше енергії на розвиток плодів.