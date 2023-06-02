Сухе листя на городі влітку – це далеко не рідкість. Адже температура нерідко підіймається до істотно високих показників. З'ясуємо, яку типову помилку всі допускають та що робити із засохлим листям влітку.

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Як врятувати сухе листя влітку

Поширена помилка багатьох городників чи садівників – коли рослина засохла, починати заливати її великою кількістю води. А парадокс у тому, що рослина не здатна в такій ситуації пити воду, оскільки у неї стиснуті судини, які не можуть прийняти значний об'єм води.



Сухе листя / Фото Good House

Найкращим варіантом у такій ситуації буде прибрати рослину в тінь, щоб допомогти їй відновитися. Якщо ви не маєте змоги переставити рослину в інше місце, то зробіть над нею навіс. Залишіть рослину на певний час для відновлення в тіні.

Після того, як пройде певний час, можна полити адекватною кількістю води. Також радять обробити рослини антистресовим препаратом. Їх можна використовувати не частіше, ніж 1 раз на 10 днів, щоб рослини не звикнули до них. Після цього повертаємо рослину на постійне місце.

Поради щодо поливу

Полив рослин – важлива частина догляду за рослинами. Правильний підхід до цієї справи покращує їх здоров'я. Ось кілька загальних рекомендацій.