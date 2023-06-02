Сухие листья на огороде летом – это далеко не редкость. Ведь температура нередко поднимается к существенно высоким показателям. Выясним, какую типичную ошибку все допускают и что делать с засохшими листьями летом.

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Как спасти сухие листья летом

Распространенная ошибка многих огородников или садоводов – когда растение засохло, начинать заливать ее большим количеством воды. А парадокс в том, что растение не способно в такой ситуации пить воду, поскольку у него сжатые сосуды которые не могут принять значительный объем воды.



Сухие листья / Фото Good House

Лучшим вариантом в такой ситуации будет убрать растение в тень, чтобы помочь ей восстановиться. Если вы не можете переставить растение в другое место, то сделайте над ним навес. Оставьте растение на время для восстановления в тени.

После того как пройдет определенное время, можно полить адекватным количеством воды. Также советуют обработать растения антистрессовым препаратом. Их можно использовать не чаще 1 раза в 10 дней, чтобы растения не привыкли к ним. После этого возвращаем растение на постоянное место.

Советы по поливу

Полив растений – важная часть ухода за растениями. Правильный подход к этому делу улучшает их здоровье. Вот несколько общих советов.