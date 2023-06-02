Сухие листья на огороде летом – это далеко не редкость. Ведь температура нередко поднимается к существенно высоким показателям. Выясним, какую типичную ошибку все допускают и что делать с засохшими листьями летом.
Смотрите также Кактусы непременно зацветут, если это учесть: 4 важные правила по уходу за растениями
Как спасти сухие листья летом
Распространенная ошибка многих огородников или садоводов – когда растение засохло, начинать заливать ее большим количеством воды. А парадокс в том, что растение не способно в такой ситуации пить воду, поскольку у него сжатые сосуды которые не могут принять значительный объем воды.
Сухие листья / Фото Good House
Лучшим вариантом в такой ситуации будет убрать растение в тень, чтобы помочь ей восстановиться. Если вы не можете переставить растение в другое место, то сделайте над ним навес. Оставьте растение на время для восстановления в тени.
После того как пройдет определенное время, можно полить адекватным количеством воды. Также советуют обработать растения антистрессовым препаратом. Их можно использовать не чаще 1 раза в 10 дней, чтобы растения не привыкли к ним. После этого возвращаем растение на постоянное место.
Советы по поливу
Полив растений – важная часть ухода за растениями. Правильный подход к этому делу улучшает их здоровье. Вот несколько общих советов.
Определите потребности растений: каждое растение имеет свои требования к поливу. Некоторые – нуждаются в большей влажности, тогда как другие – меньше. Учитывайте их природную среду, тип почвы и климатические условия.
Вода в умеренных количествах. Поливайте растения чаще меньшим количеством воды, чем реже, но много. Да, корневая система будет лучше развиваться и не будет пересыхать.
Поливайте рано утром или поздно вечером. В настоящее время температура воздуха является самой низкой. Это позволяет воде поглотить почву и растениям усвоить ее.
Хорошо поливайте корни растений, но не заливайте листву. Потому что это приводит к появлению болезней, особенно у растений с чувствительными листьями, таких как розы или фиалки.