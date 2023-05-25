Если кондиционер в автомобиле по определенным причинам не работает, то в салоне становится невыносимо горячо. Это приводит к ухудшению самочувствия. 24 Канал расскажет, как охладить авто во время жары |
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Как охладить автомобиль в жару
- Используйте защитные пленки на окнах или тонировке. Они снизят нагрев салона автомобиля от солнца.
- Паркуйте автомобиль в тени или под накрытием, если это возможно. Таким образом, авто не будет так сильно нагреваться, как под открытыми солнечными лучами.
- Откройте окна или вентиляционные отверстия перед тем, как сесть в автомобиль. Нагретый воздух выйдет из салона.
- Перед поездкой примите прохладный душ или смочите лицо, руки, ноги холодной водой.
- Водитель и пассажиры должны иметь достаточно воды для того, чтобы легче переносить жару.
- Ни в коем случае не оставляйте в закрытом автомобиле во время жары детей или животных. Температура в салоне быстро повышается, что приводит к серьезным последствиям для здоровья.
- Эффективным методом охлаждения машины будут бутылки или пакеты со льдом. Их можно разложить в удобных местах в салоне.
- Пригодится и смоченная ткань или влажные салфетки. Их нужно поставить на вентиляционные отверстия. При включении вентилятора ткань будет испарять влагу и охлаждать салон.