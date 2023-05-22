Чтобы защитить себя от возможных проблем, связанных с высокими температурами, нужно знать некоторые моменты. 24 Канал расскажет, какую одежду лучше носить в жару.

Смотрите также 7 комнатных растений, которые очистят воздух в вашем доме

Какую одежду лучше носить в жару

Многие одевают короткие и открытые вещи. Впрочем, это ошибка, потому что в жару лучше брать одежду, которая закроет все тело. Таким образом, солнце не будет обжигать кожные покровы.

Берите легкая и просторная одежда, который не будет вас обжимать. Выбирайте светлые цвета и легкие ткани, позволяющие воздуху циркулировать. Широкие модели и открытая одежда обеспечивают вентиляцию и позволяют охлаждаться телу.



Белая футболка / Фото Canva

Одежда светлых цветов отражает световые волны, тогда как темные – напротив, их поглощают. В таком случае большая часть тепла рассеивается, не обжигая кожу. Рекомендуется выбирать натуральные материалы, особенно тем людям, которые много двигаются и потеют. Синтетические вещи очень парят и создают телу дискомфорт. Оптимальным вариантом будут вещи из хлопка, льна, шелка, льна. Не стоит одевать вещи с подкладками.

отражает световые волны, тогда как темные – напротив, их поглощают. В таком случае большая часть тепла рассеивается, не обжигая кожу. Рекомендуется выбирать натуральные материалы, особенно тем людям, которые много двигаются и потеют. Синтетические вещи очень парят и создают телу дискомфорт. Оптимальным вариантом будут вещи из хлопка, льна, шелка, льна. Не стоит одевать вещи с подкладками. А вот насчет обуви, лучше выбрать открытое : босоножки, сандалии, вьетнамки, чтобы ноги, так сказать "дышали". Альтернативным вариантом будут лёгкие кеды или кроссовки с тонкими носками.



Вьетнамки / Фото Cropp