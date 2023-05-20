Большую часть времени человек проводит в закрытом помещении и дышит несвежим воздухом. Выход есть. 24 Канал подскажет, какие комнатные растения очищают воздух.
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Какие комнатные растения очищают воздух?
Комнатные растения не только украшают ваш дом, но и очищают воздух в помещении. Вот некоторые из популярных комнатных растений.
- Плющ обладает способностью усваивать разные вредные вещества, такие как бензол, формальдегид, трихлорэтилен и ксилол. Он также помогает улучшить качество воздуха путём удаления споров и бактерий.
Плющ / Фото
- Хамедорея – пальма, известная своими способностями к очистке воздуха от различных токсинов, включая формальдегид, ксилол, толуол и аммиак.
Хамедорея / Фото Комнатные растения
- Гербера также усваивает формальдегид и бензол. Она имеет яркие цветы, что делает ее популярным декоративным растением.
Гербера / Фото Canva
- Шефлера. Это растение, также известное как "дерево зонтик", очищает воздух от различных вредных веществ. Она легко растет и ухаживает.
Шефлера / Фото Youtube
- Пеларгония способна усваивать формальдегид, бензол и трихлорэтилен. Она имеет длинные, стройные листья, что делает ее привлекательной для декора.
Пеларгония / Энциклопедия
- Фикус является декоративным растением, которое чистит воздух от формальдегида, ксилола и толуола. Она имеет большие листья.
Фикус / Фото Газета "Волынь"
- Алое является очень хорошим воздухоочистителем в комнате. Оно поглощает до 90% выделяющегося внутри дома формальдегида. Также алоэ выделяет большое количество фитонцидов, хорошо влияющих на организм человека.
Алоэ / Фото Комнатные цветы и растения