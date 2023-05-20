Большую часть времени человек проводит в закрытом помещении и дышит несвежим воздухом. Выход есть. 24 Канал подскажет, какие комнатные растения очищают воздух.

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Какие комнатные растения очищают воздух?

Комнатные растения не только украшают ваш дом, но и очищают воздух в помещении. Вот некоторые из популярных комнатных растений.

Плющ обладает способностью усваивать разные вредные вещества, такие как бензол, формальдегид, трихлорэтилен и ксилол. Он также помогает улучшить качество воздуха путём удаления споров и бактерий.



Плющ / Фото

Хамедорея – пальма, известная своими способностями к очистке воздуха от различных токсинов, включая формальдегид, ксилол, толуол и аммиак.



Хамедорея / Фото Комнатные растения

Гербера также усваивает формальдегид и бензол. Она имеет яркие цветы, что делает ее популярным декоративным растением.



Гербера / Фото Canva

Шефлера. Это растение, также известное как "дерево зонтик", очищает воздух от различных вредных веществ. Она легко растет и ухаживает.



Шефлера / Фото Youtube

Пеларгония способна усваивать формальдегид, бензол и трихлорэтилен. Она имеет длинные, стройные листья, что делает ее привлекательной для декора.



Пеларгония / Энциклопедия

Фикус является декоративным растением, которое чистит воздух от формальдегида, ксилола и толуола. Она имеет большие листья.



Фикус / Фото Газета "Волынь"

Алое является очень хорошим воздухоочистителем в комнате. Оно поглощает до 90% выделяющегося внутри дома формальдегида. Также алоэ выделяет большое количество фитонцидов, хорошо влияющих на организм человека.



Алоэ / Фото Комнатные цветы и растения