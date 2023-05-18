Каждое растение требует разных условий выращивания и ухода. От этого зависит его рост и цветение. Есть также универсальные методы. 24 Канал расскажет, что положить на дно горшка, чтобы цветок пышно цвел.

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Что положить в горшок для цветения цветка

Банановая кожура – отличное удобрение для растений. Они обладают большим количеством магния, калия и фосфора. Такие вещества играют важную роль в росте и цветении цветка. Чтобы использовать этот метод, нужно на дно горшка положить керамзит или гальку и немного земли. Это сформирует дренаж. Банановую кожуру нужно нарезать маленькими кусочками и ставить поверх земли.

Банановая кожура / Фото Новости Нежина

Пепел – действенный метод, если вы хотите улучшить состояние цветка. Это достаточно мощное средство, ведь пепел также обладает дезинфицирующими качествами. Специалисты советуют использовать его для фуксии и бегонии. Следует развести 20 граммов пепла в литре воды и настаивать неделю. Таким раствором можно поливать раз в две недели.



Зола / Фото Википедия

Использование дрожжей для подкормки цветов полезны для цветов, поскольку они содержат много питательных веществ, аминокислот и минералов. Оптимальным вариантом будет приготовить дрожжевой раствор. Следует растворить 1 чайную ложку сухого вещества в 1 литре теплой воды. Настаиваем смесь в течение 15-20 минут, пока дрожжи не начнут пениться. Затем слегка поливаем растения этим раствором, избегая полива на листья.



Дрожжи / Фото Fenix-agro

Чайная заварка – хороший вариант для удобрения цветов, потому что чай содержит немало полезных микроэлементов. Самым простым способом будет сделать чайный настой. Поэтому завариваем чай, беря обычные чайные листья или чайные пакетики. После того как чайная заварка настоится и остынет, ею можно поливать вазоны.



Чай / Фото ProstoWay