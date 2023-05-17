Туя – це популярне хвойне дерево, яке часто використовують для створення живоплотів та декоративних садових композицій. 24 Канал розповість , як посадити туї біля будинку.

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Як посадити ту

Ось кілька кроків, які можуть допомогти вам під час посадки туї.

Виберіть місце з достатнім освітленням для туї. Вони краще ростуть на сонці або помірно тіньових місцях. Також переконайтеся, що місце має добре дренований ґрунт.

Розкопайте яму для саджанця, глибиною та шириною приблизно вдвічі більше, ніж коріння саджанця. Додайте компост або інше органічне добриво до ґрунту, щоб підвищити його родючість.

Перед посадкою туї вийміть її з контейнера або грудки землі. Розмістіть саджанець у ямі так, щоб коріння було розподілено рівномірно.



Посадка туї / Фото Kvitofor