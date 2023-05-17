Туя – це популярне хвойне дерево, яке часто використовують для створення живоплотів та декоративних садових композицій. 24 Канал розповість , як посадити туї біля будинку.
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Як посадити ту
Ось кілька кроків, які можуть допомогти вам під час посадки туї.
- Виберіть місце з достатнім освітленням для туї. Вони краще ростуть на сонці або помірно тіньових місцях. Також переконайтеся, що місце має добре дренований ґрунт.
- Розкопайте яму для саджанця, глибиною та шириною приблизно вдвічі більше, ніж коріння саджанця. Додайте компост або інше органічне добриво до ґрунту, щоб підвищити його родючість.
- Перед посадкою туї вийміть її з контейнера або грудки землі. Розмістіть саджанець у ямі так, щоб коріння було розподілено рівномірно.
Посадка туї / Фото Kvitofor
- Засипте яму землею, ущільнюючи її легким натисканням пальців чи лопатою. Переконайтеся, що коріння саджанця покрите ґрунтом, але не занурене надто глибоко.
- Після посадки ретельно полийте рослину , щоб добре замочити ґрунт навколо коріння. Після цього поливайте туї регулярно, особливо у перші кілька тижнів, доки вона не вкоренилася.
- Застосовуйте органічні або мінеральні добрива для харчування туї. Використовуйте добрива, призначені спеціально для хвойних рослин.