Гортензия – очень красивый цветок. Она известна своими густыми, круглыми соцветиями с большой палитрой белого, розового, синего или фиолетового цвета. Нужно учесть особенности ухода за ней, потому что она может быть капризным цветком. Чем подпитать гортензию – подскажет 24 Канал.
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Чем удобрять гортензию
Гортензии хорошо растут на плодородных и влажных почвах. Поэтому для их полноценного роста и цветения нужно снабдить их питательными веществами. Основными полезными элементами для гортензий азот, фосфор, калий, кальций и магний.
Красивые гортензии / Фото Procherk.info
Для подкормки гортензий нужно использовать органические и минеральные удобрения. Лучшее время для подкормки гортензии – весна, до начала активного роста и цветения.
Органические удобрения можно применять в виде компоста, перегноя, торфа или других природных удобрений. Они обладают достаточным количеством питательных веществ и помогают сохранять влагу в почве.
Навоз / Фото Junkstore
Минеральные удобрения имеют много питательных элементов и быстро действуют. Рекомендуется использовать специальные удобрения для гортензий, содержащие достаточную кислотность.
Важно помнить, что перед использованием любого удобрения нужно изучить инструкцию и соблюдать рекомендации по применению.
Когда удобрять гортензию
- Первый раз гортензию необходимо подкормить через месяц после того, как растает снег. Если сильные морозы, лучше отложить. Для удобрения понадобятся быстрорастворимые питательные добавки, которые помогут кусту восстановить обрезки. Подойдет любое минеральное удобрение.
- Второй раз подкармливать следует во время активного развития побегов. Если цветок полноценно развивается, нужно внести калийное удобрение. Если побеги не очень хорошо развиваются, лучше внести азотное удобрение. Также нужно быть аккуратным с дозой: на ведро с 5 литрами воды нужно взять 20-30 граммов удобрения.