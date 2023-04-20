Видов сакуры много. Одни лучше растут зимой, другие летом. Сакуру лучше сажать с южной стороны дома. Тогда ей будет достаточно света и тепла. А какие еще особенности посадки сакуры существуют – подскажет 24 Канал.

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Как выращивать сакуру

Для удачной посадки сакуры нужно соблюдать определенных правил.

Саженец должен быть где-то до метра высотой, лучшее – возрастом 2 года . Садоводы советуют покупать его осенью, а сажать весной.

. Садоводы советуют покупать его осенью, а сажать весной. Дерево нужно сажать на возвышенностях. Земля должна быть некислой , обязательно с имеющимся дренажем. Пока саженец молод, его нужно защищать от морозов и холодов. Следует помнить, что культурные сорта сакуры размножаются черенками и прививкой, а вот дикие сорта – семенами.

, обязательно с имеющимся дренажем. Пока саженец молод, его нужно защищать от морозов и холодов. Следует помнить, что культурные сорта сакуры размножаются черенками и прививкой, а вот дикие сорта – семенами. Семена нужно сеять летом сразу после сбора . Имеет большое значение дополнительный полив сакуры во время цветения и образования листьев.

. Имеет большое значение дополнительный полив сакуры во время цветения и образования листьев. Важна своевременная подкормка деревьев весной азотными и калиесодержащими удобрениями . Потому что они прекратят свой рост и развитие из-за нехватки витаминов.

. Потому что они прекратят свой рост и развитие из-за нехватки витаминов. В конце лета сакуру следует подкармливать удобрениями с калием и фосфором .

. Обрезку и образование кроны нужно проводить до начала сокодвижения, ранней весной.

Сакура не устойчива к различным болезням, в частности, к заражению грибками. Лечение следует проводить через несколько недель после окончания цветения. Когда дерево цветет, опрыскивать его нельзя. Ибо этим уничтожите пчел, как опыляют сакуру.

Дерево может атаковать и нашествия тли. Чтобы противостоять им, следует обработать ствол обычным вазелином. Таким образом, вредители не смогут подняться на дерево.

Особенности выращивания сакуры

Для хорошего роста и развития дерева нужно выбрать правильный посадочный материал. После покупки саженца, его нужно хранить так, чтобы не подмерзали корни. Следует смотреть, чтобы его не уничтожали грызуны.



Как правильно сажать сакуру.

В марте можно высаживать сакуру на постоянное место. В то же время нужно сажать по определенному методу: для слаборослых сортов – 2 на 3 метра, для высоких и среднерослых – 3 на 3 метра. Оптимальным вариантом для посадки будут однолетние саженцы 70 сантиметров с развитой корневой системой.

Чтобы сакура выросла высокой и прочной, нужно учесть, что почва должна быть нейтральным или близким к нему. Лучше всего подойдет средняя или легкая суглинистая почва.

Важно помнить, что сакура может остро реагировать на некоторые недостатки калия и азота в земле. В то же время, недостатки фосфора не вызывают таких реакций. Если земля – бедная, обязательно нужно вносить компост или перегной – 8 килограммов на квадратный метр. Калий и фосфор применяем так: на один квадратный метр – 18 граммов.

Садоводы советуют дополнительно поливать сакуру только в местах со слабой увлажненностью.