Уход за капризными цветами может быстро утомить любого садовода, ведь это занимает немало времени и усилий. В этой ситуации спасут многолетние цветы и растения. Какие именно, расскажет 24 Канал.

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Цветы, простые в уходе

Василек. Такие цветы не требуют сильного ухода и хорошо приживаются на любых типах почв. Василек является полевым цветком, который любит солнечные участки и хорошо уживается с другими цветками. Это среднерослые растения, цветущие с начала лета до осени. Васильки очень редко заражаются вредителями и устойчивы к болезням.



Какие цветы быстро растут?

Гортензия. Это очень распространенный кустарник, который украшает сады и клумбы. Каждый сезон гортензия вырастает почти на 30 сантиметров. Может вырасти до одного метра. Гортензия расцветает несколько месяцев в году. Ее цветки – это конечные соцветия, имеющие размер 4 сантиметров в диаметре. Гортензии выглядят прекрасно с разными цветами, но они не пахнут. Впрочем, есть один нюанс: гортензии лучше растут на кислых почвах.

Ромашка. Самым неприхотливым в уходе цветком можно смело называть садовую ромашку. Ею особо никого не поразишь, но не нужно прилагать много усилий и времени. Ромашка будет цвести с начала лета и до осени, если ее разместить на прогреваемом солнечном участке и предоставить ей своевременную поливку.

Шалфей. Это свечевидные соцветия разных оттенков фиолетового. Они очень хорошо пахнут. Цветет шалфей на протяжении всего лета. В то же время низкорослые кустики всегда выглядят без дополнительных мероприятий от садовода. Тип почвы и уровень плодородия не имеет большого значения для шалфея, хотя чрезмерной влаги не любит. Могут расти в тени, но лучше приживаются на солнечном месте.

Бархатцы. Это один из самых любимых цветов многих садоводов. Яркие цветки прекрасно смотрятся для украшения садов, придомовых участков, балконов. Они очень неприхотливы к условиям роста. Бархатцы имеют хорошее преимущество в том, что после цветения можно собрать их семена. Оно пригодится для посева в следующем году.



Цветы, которые очень быстро растут / Фото Pexels

Календула. Цветок является вторым по распространенности на садовых и приусадебных участках в Украине. Она довольно быстро сходит с семян. Сеют в землю календулу уже в апреле. Цветет, начиная с июня и на протяжении всего лета. Календула также отгоняет своим запахом разных вредителей. Поэтому дачники любят ее сажать. По этой же причине цветы часто можно увидеть между рядами овощей.



Легкие в уходе цветы / Фото Pexels

Колокольчик. Это очень красивое многолетнее растение, произрастающее 70 сантиметров в высоту. Приблизительно за сезон достигает 30-35 сантиметров. Весной и летом у него появляются стебли с ланцетными или обратно-яйцевидными зелеными листьями. Цветет фиолетово-голубыми или белыми цветками.

Выращивать в горшках очень просто, потому что нужно поставить его на солнечное место и периодически поливать. Впрочем, в саду будет расти прекрасно, и в соседстве с другими цветами тоже.

Лаватера. В народе еще называют «дикая роза». Она начинает цветение в июне и вплоть до первых морозов. Семена высевают в конце мая. Лаватера сходит уже через неделю после посева. Этот цветок является хорошим вариантом, потому что не требует особого ухода и определенного типа почвы.