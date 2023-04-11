Видов гладиолусов существует немало и каждый из них по-своему красив и неповторим. А вот как посадить гладиолусы у своего дома, чтобы они радовали глаз, поделится 24 Канал.

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Когда сажать

Преимущественно гладиолусы сажают весной когда уже не ожидается холодов. Земля должна быть прогрета до +13.

Гладиолусом нужна рыхлая почва и солнечный свет. Во влажной земле они не приживутся. Углубления для посадки должно быть 15-25 сантиметров. Большие луковицы обычно сажают с дистанцией между ними в 10-15 сантиметров. Большие между малыми луковицами лучше не сажать, потому что они будут их подавлять. Хорошей идеей будет насыпать на дно углубления песок.

Выбор луковицы

От выбора луковицы зависит, прорастут ли вообще гладиолусы.

Они должны иметь упругую кожу без заметных недостатков.

Могут быть среднего размера.

Донышко не должно быть слишком вогнутым.

Центральный росток должен быть крепким.

Корневые бугорки должны быть светлыми.

Место для посадки

Лучшее для посадки гладиолусов подойдет солнечная территория без сквозняков и сильных ветров. Может быть место, где будет падать небольшая тень.



Как посадить гладиолусы / Фото Pexels

Луковицы гладиолуса не прорастут в чрезмерно мокрой почве. Болото и подземные воды – сильный вредитель для роста и развития гладиолусов. Оптимальным вариантом будет суглинистый или супесчаный. почва, имеющий слабую кислотность.

Важно сделать и хороший дренаж для цветов. Периодически нужно менять место посадки, чтобы гладиолусы питались полезными веществами. Под посадку нельзя вносить свежие удобрения.

Саждение гладиолусов

От размера луковицы будет зависеть глубина посадки. Небольшие – сажают вглубь на 2-3 сантиметра, тогда как большие – на 5-6 сантиметров. Садоводы говорят, что глубокая посадка обеспечит большие и красивые цветы. Дистанция между цветами должно быть около 20 сантиметров, поскольку они очень разрастаются.

Во время копания ямок нужно уложить дно песком, чтобы защитить корешки. После этого присыпаем все песком и землей.

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