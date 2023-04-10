Поклонники правильного питания знают, что авокадо – незаменимый источник полезных ненасыщенных жиров. Он отлично помогает при похудении и для профилактики болезней. Но цена на такой плод часто бывает высокой. 24 Канал подскажет, как посадить авокадо в домашних условиях

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Методы сажания авокадо

Следует отметить, что посадить в домашних условиях авокадо так, чтобы оно дало полноценные плоды, не получится. Но может вырасти красивое декоративное деревце. Для посадки авокадо в первую очередь нужно выбрать спелый плод. Для этого достаточно взять авокадо в руку: мягкий вы сразу почувствуете пальцами.



Существует два метода посадки авокадо. Первый предполагает внести плод в грунт нижней стороной где-то на 2 сантиметра. Подойдет обычная почва как под комнатные вазоны. Прорастет косточка ориентировочно через месяц.



Как посадить авокадо из косточки / Фото Pexels



Второй способ – более сложный, но не менее интересный. Для начала косточку нужно хорошо промыть и снизу протереть наждачной бумагой. Тогда сделать 4 отверстия и вставить туда зубочистку так, чтобы сформировать опору для авокадо. После этого кладем конструкцию на стакан с водой, который должен быть заполнен на половину. Остроконечный конец кости должен быть сверху.



Оставляем на подоконнике и ждем появления ростков.



В горшке должно быть хороший дренаж. Садим кость в землю тупым боком вниз. Через несколько дней появится росток красного цвета. Авокадо растет очень быстро, за 3 месяца может дойти до полуметра.



Чтобы появились боковые ветви, верхушка деревца надо прививать.

Уход за авокадо