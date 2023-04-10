Поклонники правильного питания знают, что авокадо – незаменимый источник полезных ненасыщенных жиров. Он отлично помогает при похудении и для профилактики болезней. Но цена на такой плод часто бывает высокой. 24 Канал подскажет, как посадить авокадо в домашних условиях
Это интересно Как вырастить шампиньоны в домашних условиях: простой метод, который подойдет всем
Методы сажания авокадо
Следует отметить, что посадить в домашних условиях авокадо так, чтобы оно дало полноценные плоды, не получится. Но может вырасти красивое декоративное деревце. Для посадки авокадо в первую очередь нужно выбрать спелый плод. Для этого достаточно взять авокадо в руку: мягкий вы сразу почувствуете пальцами.
Существует два метода посадки авокадо. Первый предполагает внести плод в грунт нижней стороной где-то на 2 сантиметра. Подойдет обычная почва как под комнатные вазоны. Прорастет косточка ориентировочно через месяц.
Как посадить авокадо из косточки / Фото Pexels
Второй способ – более сложный, но не менее интересный. Для начала косточку нужно хорошо промыть и снизу протереть наждачной бумагой. Тогда сделать 4 отверстия и вставить туда зубочистку так, чтобы сформировать опору для авокадо. После этого кладем конструкцию на стакан с водой, который должен быть заполнен на половину. Остроконечный конец кости должен быть сверху.
Оставляем на подоконнике и ждем появления ростков.
В горшке должно быть хороший дренаж. Садим кость в землю тупым боком вниз. Через несколько дней появится росток красного цвета. Авокадо растет очень быстро, за 3 месяца может дойти до полуметра.
Чтобы появились боковые ветви, верхушка деревца надо прививать.
Уход за авокадо
- Если дерево авокадо содержать в квартире, оно может полностью опасть. Волноваться не стоит – поливаем дальше, и вырастут новые листья.
- Ежегодно дерево надо пересаживать в новый горшок больше по размеру.
- Место для дерева должно быть освещено, впрочем, не под прямыми солнечными лучами. Ведь листья авокадо могут получить ожоги.
- Поливать дерево можно только теплой, отстоявшейся водой.
- Авокадо нужно периодически увлажнять: вытирать листья, опрыскивать. Оно не любит сухость.