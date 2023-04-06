Петрушка и укроп – очень популярные в Украине ароматные растения – приправы. Их добавляют к мясу, рыбе, супу, ведь они меняют вкус к лучшему. Как правильно и когда сеять петрушку и укроп, расскажет 24 Канал.

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Петрушка

Лучше всего сеять петрушку в марте и апреле. Впрочем, все равно следует отталкиваться от погоды и температурного режима. Земля должна хорошо прогреться.

Укроп может долго не сходить из-за эфирных веществ в своем составе. Поэтому перед посадкой семен в открытую землю, их нужно заранее замочить. За три часа до посева нужно погрузить семена в раствор марганцовки. Это позволит избавиться от эфирных масел, препятствующих росту растений. Петрушка хорошо растет на рыхлых и плодородных почвах. Важно выбрать удачный участок для посева и подготовить почву.



Как и когда посеять зелень / Фото Pixabay

Перед посевом необходимо внести удобрения в грунт. Это может быть компост, перегной, торф или песок. Затем разрыхляем землю, поливаем ее и делаем строчки с дистанцией 15-20 сантиметров друг от друга.

Глубина ямок должна достигать 2 сантиметров. После посева сразу поливать петрушку не рекомендуется. Лучше дождаться первых всходов зелени.

Очень важно регулярно поливать петрушку, но в то же время учитывать погодные условия. Если дождь – делать это можно и реже. Разрешено подпитывать азотом. Периодически пропалываем почву вокруг рассады, чтобы обеспечить ее влагой и кислородом.

Укроп

Сажать укроп можно уже в первой половине апреля. Он прорастает за +3, а уже за +10 зелень активно растет. Укроп лучше всего приживается на рыхлой и нейтральной почве. Ему не нужен отдельный участок, потому что может расти даже между другими растениями. Но в то же время важна хорошая освещенность.

Участок для укропа принято готовить еще с осени, в это время вносят органические удобрения. Непосредственно перед посадкой землю надо прополоть.

Укроп преимущественно сеют строчками с расстоянием в 15 сантиметров не глубже, чем на 2 сантиметра. Поливать сразу не нужно, потому что семена слишком далеко уйдут в землю и не прорастут.

Важным в выращивании как петрушки, так и укропа является прореживание. Между кустарниками нужно оставлять 15 сантиметров, чтобы зелень хорошо росла. Если укроп желтеет, значит, он не получает достаточно питательных веществ. Поэтому нужно своевременно поливать растение, рыхлить грядку и подкармливать настоем крапивы.