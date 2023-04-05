При выборе овощей, цветов, ягод или других растений, которые планируете посадить рядом, всегда следует учитывать их особенности. Чтобы не потерять урожай, нужно знать, какие культуры рядом не навредят друг другу, отмечает 24 Канал.

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Для клубники, как и для других растений в огороде, есть общие правила при выборе "соседей".

Рядом не сажают растения, которым требуются одинаковые питательные вещества.

Нельзя высаживать вместе растения, у которых есть общие болезни и вредители.

Растения, которым нужно разное количество воды, также не стоит сажать вместе.

Различный размер и урожай также нужно учесть, чтобы растения не перекрывали друг другу свет.

Цветы

Лучше всего у клубники посеять любимые цветы. Это будет не только красиво, но и полезно. Эти растения хорошо влияют на рост и размножение ягод. Подойдет ирис, тюльпан, жасмин, гвоздика, мята и ниша.

Кусты

Возле клубники будут хорошо расти и другие ягоды: малина, крыжовник, смородина. Поскольку кусты имеют совсем другую структуру корней, они не будут бороться за питательные вещества почвы, а наоборот будут расти вместе.



Куст клубники / Фото Pinterest

Лук и чеснок

Эти культуры считаются естественными защитниками от вредителей. Полезно посадить около клубники лук или чеснок. Часто их даже дежурят в рядах, но это не очень удобно в уходе. Еще одним вариантом растения, которое может расти около клубники, является петрушка.

Бобовые

Хорошими соседями для клубники также станут: фасоль, соя, горох, чечевица и другие бобовые. Корни этих растений способствуют разрыхлению почвы и насыщают его азотом, что для клубники очень полезно.

Зелень

Зелень можно сажать возле чего-либо, ведь она неприхотлива и не привлекательна для вредителей. Шпинат, салат, базилик, щавель, руккола будут не только красиво смотреться возле клубники, но даже способствовать лучшему урожаю.



Урожай клубники / Фото

Автор: Диана Сикорская