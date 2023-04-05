При виборі овочів, квітів, ягід чи інших рослин, які плануєте посадити поряд, завжди варто враховувати їх особливості. Щоб не втратити врожай, потрібно знати, які культури поряд не зашкодять одна одній, зазначає 24 Канал.

Читайте також Отруйні та небезпечні: які квіти та кущі категорично не можна садити біля хати

Для полуниці, як і для інших рослин на городі, є загальні правила при виборі "сусідів".

Поряд не садять рослини, яким потрібні однакові поживні речовини.

Не можна висаджувати разом рослини, у яких є спільні хвороби та шкідники.

Рослини, яким потрібна різна кількість води, також не варто садити разом.

Різний розмір та врожай також потрібно врахувати, щоб рослини не перекривали одна одній світло.

Квіти

Найкраще біля полуниці посіяти улюблені квіти. Це буде не лише гарно, а й корисно. Адже ці рослини добре впливають на зростання та розмноження ягід. Підійде ірис, тюльпан, жасмин, гвоздика, м’ята та ніші.

Кущі

Біля полуниці добре ростимуть й інші ягоди: малина, аґрус, смородина. Оскільки кущі мають зовсім іншу структуру коріння, вони не будуть боротись за поживні речовини ґрунту, а навпаки зростатимуть разом.



Кущ полуниці / Фото Pinterest

Цибуля та часник

Ці культури вважаються природними захисниками від шкідників. Корисно посадити біля полуниці цибулю або часник. Часто їх навіть чергують у рядах, але це не дуже зручно у догляді. Ще одним варіантом рослини, яка може зростати біля полуниці, є петрушка.

Бобові

Хорошими сусідами для полуниці також стануть: квасоля, соя, горох, сочевиця та інші бобові. Коріння цих рослин сприяють розпушуванню ґрунту та насичують його азотом, що для полуниці дуже корисно.

Зелень

Зелень можна садити біля будь-чого, адже вона невибаглива та не є привабливою для шкідників. Шпинат, салат, базилік, щавель, рукола будуть не тільки гарно виглядати біля полуниці, а й навіть сприяти кращому врожаю.



Врожай полуниці / Фото Pinterest

Автор: Діана Сікорська