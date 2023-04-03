Кожна господиня точно хоч раз садила квіти, адже це чудова прикраса двору та городу. Проте до вибору декоративних рослин потрібно ставитись відповідально. Багато популярних квітів є отруйними, тому садити їх дуже близько біля дому не варто, зазначає 24 Канал.

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Конвалія

Ця прекрасна лісова квітка також може рости на клумбах, але поспішати садити її не варто. Після цвітіння білих ніжних квіток у травні, ця рослина дає "плоди" у липні – оранжево-червоні ягоди. Вони є отруйними та накопичують токсини у всій рослині. У час плодоношення яскравістю цієї рослини можуть зацікавитись діти. Візуально ягоди нагадують горобину. Тому небезпечно вирощувати таку квітку біля дому, краще обрати будь-яку іншу квітку з виду "дзвіночків".



Конвалія / Фото Pinterest

Наперстянка

Це одночасно і корисна, і небезпечна рослина. Виглядає дуже гарно, проте отруйна. У малих дозах використовується як лікарська. При випадковому контакті з її дрібним насінням людина почувається дуже погано. Можна посадити схожі, теж гарні, але безпечніші квіти: ліатріс, дельфініум, мальва, люпин.



Наперстянка / Фото Pinterest

Гортензія крупнолистна

Це популярна рослина для клумби. Квітка приваблює великими, яскравими суцвіттями. Але варто знати, що гортензія помірно токсична рослина. У листі, ягодах і навіть стеблах міститься висока концентрація отруйних речовин, які можуть завдати шкоди. Проте можна обрати її інші безпечні види: чайна і пильчата гортензія.



Гортензія / Фото Pinterest

Тис ягідний

Цей кущ цінується своєю вічнозеленістю та багаторічністю. Часто обирається як прикраса саду та подвір'я. Але мало хто знає, що його кора та листки містять токсин, що є отруйним для людей і тварин. Хоч цвітіння як "ягоди" навіть їстівні та солодкі, але насіння в них є отруйним. Такий кущ часто можна побачити як огорожу, але все ж існує багато схожих рослин для такої функції: тис гострий, туя західна, ялівець віргінський.



Тис ягідний / Фото Pinterest

Бузина

Кущ бузини часто садять як прикрасу, цвітіння білих квітів не лише гарне, а й приємно пахне. Також при правильному використанні ця рослина є корисною та лікарською. Проте бузина є отруйною та дуже небезпечною. При виборі цього куща варто добре подумати. Схожими та навіть їстівними можуть бути: жимолость, брусниця, ірга.



Бузина / Фото Pinterest

Автор: Діана Сікорська