Щоб плодові дерева були здоровими та приносили щедрий врожай, потрібно за ними вправно доглядати. Щодо побілки думки багатьох різняться, – хтось вважає це непотрібною традицією з СРСР, а хтось вважає, що це приносить користь деревам, повідомляє 24 Канал.

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Навіщо білять дерева

Дерева білять восени та навесні. Восени це роблять для того, щоб захистити дерево чи чагарник від хвороб та шкідників, тоді як весною побілка допомагає уникнути опіків. Адже у весняно-літній період сонце яскраве й тепле, а дерево ще не має листя, щоб закрити стовбур. Також побілка перешкоджає завчасному сокоруху.

Які дерева білити не можна

Варто пам'ятати, що не всі дерева можна білити. Спосіб захисту у вигляді побілки може не тільки не підійти, а й пошкодити рослинам.

Молоді дерева . Кора молодих дерев тонка та вразлива. Експерти радять утриматися від побілки до того часу, поки дереву не виповниться 3 роки.

. Кора молодих дерев тонка та вразлива. Експерти радять утриматися від побілки до того часу, поки дереву не виповниться 3 роки. Пошкоджені дерева . Якщо стовбур рослини має тріщини, надриви кори та великі пошкодження – краще відмовитися від побілки. Суміш може проникнути глибоко у рослину, завдати їй шкоду та призвести до хімічного опіку.

. Якщо стовбур рослини має тріщини, надриви кори та великі пошкодження – краще відмовитися від побілки. Суміш може проникнути глибоко у рослину, завдати їй шкоду та призвести до хімічного опіку. Хворі дерева . Якщо рослина має виразки, її кора змінила колір або на ній з'явилися нарости – це ознака хвороби. Таке дерево вразливе, а вапно чи інші суміші для побілки стануть бар'єром між корою й повітрям, а також можуть розвинути захворювання.

. Якщо рослина має виразки, її кора змінила колір або на ній з'явилися нарости – це ознака хвороби. Таке дерево вразливе, а вапно чи інші суміші для побілки стануть бар'єром між корою й повітрям, а також можуть розвинути захворювання. Декоративні дерева. Чагарники в саду та декоративні дерева не потребують побілки, бо ризик ураження комахами значно нижчий.

Якою альтернативою скористатися

Якщо ви все-таки хочете захистити дерево, можна скористатись іншими сумішами для побілки або способами захисту. Перш за все, зробіть вибір на користь легшої формули. Наприклад, для традиційної побілки використовують 2 кілограми вапна на 7 – 8 літрів води. Зменшіть кількість вапна до 1 кілограма, або використайте крейдовий порошок. Якщо засіб виходить надто рідкий, загустити допоможе глина або казеїновий клей.