Для этого нужно убрать все лишнее с балкона. Растения, которые вы посадите в квартире, должны иметь достаточно света, воды и подкормки, чтобы расти здоровыми и красивыми в течение всего сезона, передает 24 Канал.

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Сажают на балконе

Огород на балконе – это не только удобно, но красиво. К тому же весной можно посадить много разных растений – не только цветы, но и овощи и травы. К примеру:

Весенние цветы , такие как тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы и мускари. Они очень красиво цветут в ранние весенние месяцы и, безусловно, создадут весеннее настроение на вашем балконе;

, такие как тюльпаны, нарциссы, гиацинты, крокусы и мускари. Они очень красиво цветут в ранние весенние месяцы и, безусловно, создадут весеннее настроение на вашем балконе; Многолетние растения , такие как лаванда, роза, хоста, гортензия, тимьян и различные виды трав. Они озеленят квартиру и станут хорошими дополнениями к другим цветам;

, такие как лаванда, роза, хоста, гортензия, тимьян и различные виды трав. Они озеленят квартиру и станут хорошими дополнениями к другим цветам; Овощи и травы, такие как помидоры, перец, базилик, петрушка и розмарин. Они могут освежить вашу кухню и создадут оригинальную композицию на балконе.

Минигород на балконе / Collective Gen

Как выращивать на балконе цветы, овощи и зелень

Прежде чем начинать процесс посадки растений на балконе, необходимо тщательно проверить, есть ли у вас все необходимые условия для этого. Учтите такие аспекты, как наличие достаточного пространства, подходящую почву, необходимые удобрения и контейнеры для хранения. На практике обычно используются равные части огородной земли и питательной почвы, к которой можно добавить перлит или вермикулит, чтобы обеспечить эффективное хранение влаги для растений. После выполнения этих шагов, можно решить, какие овощи выращивать на балконе, чтобы достичь максимального развития и урожайности растений.

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Например, чтобы вырастить нарциссы на балконе, стоит:

Выбрать подходящие горшки, ведь нарциссы любят пространство;

Подготовить правильную землю: нарциссы растут лучше в хорошей дренированной почве. Вам также необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию, чтобы избежать слишком влажной среды, которая может быть вредна для этих цветов;

Решить, когда сажать нарциссы: лучшее время для посадки нарциссов на балконе – осенью. Это позволит луговицам нарциссов укорениться и развиться перед наступлением зимы, а весной они будут готовы цвести;

Не забывать о правильном уходе. Они любят много света, регулярный полив и удобрения, которые помогут поддерживать здоровье и красоту растений.

Нарциссы можно выращивать на балконе / Westend61

Как сообщает издание Агромаркет, на балконах можно успешно выращивать также листовые салаты, рукколу и базилик. Также легче посадить любые растения, не требующие большой корневой системы. Если есть объем объемом 5 литров, то можно попробовать выращивать томаты и огурцы.

Существуют сорта помидоров пригодные для выращивания в контейнерах. Это низкорослые томаты раннего и среднего созревания. Посев для рассады производят в феврале. Начиная с марта, рассаду прокаливают на балконе, перенося ее в дом на ночь. При пересадке на постоянное место землю добавляют к первым листочкам. Хотя, конечно, можно высадить сразу в большую емкость, однако пикировка идет помидорам только на пользу.

Огурцы не рекомендуется пикировать. Рассаду сажают в марте-апреле прямо в горшок. Для поддержания растения нужна опора или веревка, привязанная к потолку. Для домашнего выращивания можно использовать самоопыляющиеся сорта салатных огурцов. Первую завязь рекомендуется удалять, это стимулирует плодоношение.

Томаты / Скриншот с видео

Особенно сейчас мы рекомендуем обратить внимание на редис и петрушку. Поскольку редис, например, прорастает при температуре +3 °C. Если ожидается сильный мороз, растение нужно укрыть или перенести в помещение. Редис обладает хорошей морозостойкостью, поэтому можно посадить его в марте, а первый урожай можно собрать уже через 18 – 20 дней. При посадке редиса не нужно ее обрабатывать, лучше высевать семена сразу. Для успешного выращивания редиса важны регулярный полив и наличие достаточного количества света.

Идеальным растением для выращивания на балконе является петрушка. После срезки растение через 2 недели нарастит новую розетку. Перед посадкой семена целесообразно продержать их в воде в течение суток. Если сажать петрушку с интервалом в 20 дней, можно всегда иметь свежую зелень.

Овощи и зелень / Flickr