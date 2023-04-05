Для цього потрібно забрати все зайве з балкона. Рослини, які ви посадите у квартирі, мають мати достатньо світла, води та підживки, щоб зростати здоровими та красивими упродовж всього сезону, передає 24 Канал.

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Що садять на балконі

Город на балконі – це не лише зручно, а й красиво. До того ж весною можна посадити багато різних рослин – не лише квіти, а й овочі та трави. Наприклад:

Весняні квіти , такі як тюльпани, нарциси, гіацинти, крокуси та мускарі. Вони дуже красиво цвітуть в ранні весняні місяці та, безперечно, створять весняний настрій на вашому балконі;

, такі як тюльпани, нарциси, гіацинти, крокуси та мускарі. Вони дуже красиво цвітуть в ранні весняні місяці та, безперечно, створять весняний настрій на вашому балконі; Багаторічні рослини , такі як лаванда, троянда, хоста, гортензія, тим'ян та різні види трав. Вони озеленять квартиру та стануть гарними доповненнями до інших квітів;

, такі як лаванда, троянда, хоста, гортензія, тим'ян та різні види трав. Вони озеленять квартиру та стануть гарними доповненнями до інших квітів; Овочі та трави, такі як помідори, перець, базилік, петрушка та розмарин. Вони можуть освіжити вашу кухню та створять оригінальну композицію на балконі.

Мінігород на балконі / Collective Gen

Як вирощувати на балконі квіти, овочі та зелень

Перш ніж розпочинати процес садіння рослин на балконі, необхідно ретельно перевірити, чи є у вас всі необхідні умови для цього. Врахуйте такі аспекти, як наявність достатнього простору, належний ґрунт, необхідні добрива та контейнери для зберігання. На практиці зазвичай використовують рівні частини городньої землі та поживного ґрунту, до якого можна додати перліт або вермикуліт, щоб забезпечити ефективне зберігання вологи для рослин. Після виконання цих кроків, можна вирішити, які саме овочі вирощувати на балконі, щоб досягти максимального розвитку та урожайності рослин.

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Наприклад, щоб виростити нарциси на балконі, варто:

Обрати відповідні горщики, адже нарциси люблять простір;

Підготувати правильну землю: нарциси ростуть краще в доброму дренованому ґрунті. Вам також потрібно забезпечити відповідну вентиляцію, щоб уникнути занадто вологого середовища, яке може бути шкідливим для цих квітів;

Вирішити, коли садити нарциси: найкращий час для садіння нарцисів на балконі – восени. Це дозволить луковицям нарцисів вкоренитися та розвинутися перед настанням зими, а весною вони будуть готові цвісти;

Не забувати про правильний догляд. Вони люблять багато світла, регулярний полив та добрива, які допоможуть підтримувати здоров’я та красу рослин.

Нарциси можна вирощувати на балконі / Westend61

Як повідомляє видання Агромаркет, на балконах можна успішно вирощувати також листові салати, руколу та базилік. Також легше посадити будь-які рослини, які не потребують великої кореневої системи. Якщо є місткість об’ємом 5 літрів, то можна спробувати вирощувати томати й огірки.

Існують сорти помідорів, придатні для вирощування у контейнерах. Це низькорослі томати раннього та середнього дозрівання. Посів для розсади проводять у лютому. Починаючи з березня, розсаду гартують на балконі, переносячи її в будинок на ніч. При пересаджуванні на постійне місце, землю додають до перших листочків. Хоча, звісно, можна висадити відразу у велику місткість, проте пікіровка йде помідорам лише на користь.

Огірки не рекомендується пікірувати. Розсаду садять у березні-квітні безпосередньо у горщик. Для підтримки рослини потрібна опора або мотузка, прив’язана до стелі. Для домашнього вирощування можна використовувати самозапильні сорти салатних огірків. Першу зав’язь рекомендується видаляти, це стимулює плодоношення.

Томати / Скриншот з відео

Особливо зараз ми рекомендуємо звернути увагу на редиску та петрушку. Оскільки редиска, наприклад, проростає при температурі +3 °C. Якщо очікується сильний мороз, рослину потрібно вкрити або перенести до приміщення. Редис має хорошу морозостійкість, тому можна посадити його в березні, а перший урожай можна зібрати вже через 18 – 20 днів. При посадці редиски не потрібно її обробляти, краще висівати насіння одразу. Для успішного вирощування редиски важливі регулярний полив та наявність достатньої кількості світла.

Ідеальною рослиною для вирощування на балконі є петрушка. Після зрізання рослина за 2 тижні наростить нову розетку. Перед посадкою насіння доцільно їх протримати в воді протягом доби. Якщо садити петрушку з інтервалом у 20 днів, можна завжди мати свіжу зелень.

Овочі та зелень / Flickr