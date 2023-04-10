Прихильники правильного харчування знають, що авокадо – незамінне джерело корисних ненасичених жирів. Він чудово допомагає при схудненні й для профілактики хвороб. Але ціна на такий плід часто буває високою. 24 Канал підкаже, як посадити авокадо в домашніх умовах.
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Методи саджання авокадо
Варто зазначити, що посадити в домашніх умовах авокадо так, щоб воно дало повноцінні плоди, не вийде. Але може вирости гарне декоративне деревце. Для саджання авокадо насамперед треба обрати спілий плід. Для цього достатньо взяти авокадо в руку: м'який ви одразу відчуєте пальцями.
Існує два методи саджання авокадо. Перший передбачає внести плід в ґрунт нижнім боком десь на 2 сантиметри. Підійде звичайний ґрунт, як під кімнатні вазони. Проросте кісточка орієнтовно за місяць.
Як посадити авокадо з кісточки / Фото Pexels
Другий спосіб – складніший, але не менш цікавий. Для початку кісточку треба добре промити й знизу протерти наждачним папером. Тоді зробити 4 отвори й вставити туди зубочистки так, щоб сформувати опору для авокадо. Після цього кладемо конструкцію на склянку з водою, яка має бути заповнена на половину. Загострений кінець кістки має бути зверху.
Залишаємо на підвіконні й чекаємо появи паростків.
У горщику має бути добрий дренаж. Садимо кістку в землю тупим боком вниз. За кілька днів з'явиться росток червоного кольору. Авокадо росте дуже швидко, за 3 місяці може дійти до пів метра.
Щоб з'явилися бічні гілки, верхівку деревця треба прищеплювати.
Догляд за авокадо
- Якщо дерево авокадо тримати у квартирі, воно може повністю опасти. Хвилюватись не варто – поливаємо далі, і виросте нове листя.
- Щороку дерево треба пересаджувати в новий горщик, більший за розміром.
- Місце для дерева повинно бути освітлене, втім, не під прямими сонячними променями. Адже листя авокадо може дістати опіки.
- Поливати дерево можна лише теплою, відстояною водою.
- Авокадо треба періодично зволожувати: витирати листки, оприскувати. Воно не любить сухості.