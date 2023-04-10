Прихильники правильного харчування знають, що авокадо – незамінне джерело корисних ненасичених жирів. Він чудово допомагає при схудненні й для профілактики хвороб. Але ціна на такий плід часто буває високою. 24 Канал підкаже, як посадити авокадо в домашніх умовах.

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Методи саджання авокадо

Варто зазначити, що посадити в домашніх умовах авокадо так, щоб воно дало повноцінні плоди, не вийде. Але може вирости гарне декоративне деревце. Для саджання авокадо насамперед треба обрати спілий плід. Для цього достатньо взяти авокадо в руку: м'який ви одразу відчуєте пальцями.



Існує два методи саджання авокадо. Перший передбачає внести плід в ґрунт нижнім боком десь на 2 сантиметри. Підійде звичайний ґрунт, як під кімнатні вазони. Проросте кісточка орієнтовно за місяць.



Як посадити авокадо з кісточки / Фото Pexels



Другий спосіб – складніший, але не менш цікавий. Для початку кісточку треба добре промити й знизу протерти наждачним папером. Тоді зробити 4 отвори й вставити туди зубочистки так, щоб сформувати опору для авокадо. Після цього кладемо конструкцію на склянку з водою, яка має бути заповнена на половину. Загострений кінець кістки має бути зверху.



Залишаємо на підвіконні й чекаємо появи паростків.



У горщику має бути добрий дренаж. Садимо кістку в землю тупим боком вниз. За кілька днів з'явиться росток червоного кольору. Авокадо росте дуже швидко, за 3 місяці може дійти до пів метра.



Щоб з'явилися бічні гілки, верхівку деревця треба прищеплювати.

Догляд за авокадо