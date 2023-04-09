Освітлення справді неважливе при вирощувані печериць, саме тому для них часто обирають підвальні приміщення. До того ж так вони захищені від дощу та бактерій, які є у грунті. Однак інші чотири фактори надзвичайно необхідні для щедрого врожаю. Про них нижче в матеріалі 24 Каналу.

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Як виростити печериці в домашніх умовах

Для грибів важливий температурний режим. Вони ростуть при температурі від +15 до +17 градусів. Якщо показники нижчі, гриби перестають рости. Одразу після посадки печериці повинні бути у вологому середовищі – 90%. У процесі росту його знижують до 60%. Не менш важливою є циркуляція повітря у приміщенні, тож потрібно подбати про вентиляційну систему, бо протягів гриби не люблять. Крім того, можна встановити зрошувальну систему або обзавестися лійкою з дрібними отворами, поливати гриби і зволожувати грунт досить важко.

Міцелій грибів, тобто посадковий матеріал, продається в будь-якому садовому магазині. Фахівці радять обирати зерновий або ж компостний. Найкращий грунт для вирощування печериць – це суміш соломи і гною (кінського або коров'ячого), вони повноцінно розвиваються при кислотності грунту від 7,3 до 7,5 рН. Для невеликої грядки вам знадобиться:

10 кг соломи;

8 кг гною;

200 г сечовини;

200 г суперфосфату;

800 г гіпсу;

500 г крейди.

Спочатку залийте солому водою на 2-3 дні. Далі викладайте її шарами, чергуючи з гноєм і мінеральним добривом. У вас повинно вийти щонайменше 3 шари, загальна товщина яких 30 см. Наступні кілька тижнів субстрат зволожують і перемішують, а наприкінці додають крейду та гіпс. Важливо, щоб субстрат був температурою 25 градусів.

Найзручніше садити гриби в ящики, застелені поліетиленом. Міцелій рівномірно розподіляють, а потім накривають тонким шаром грунту. Так, на 1 квадратний метр грядки потрібно від 300 до 500 г посадкового матеріалу. Гриби проростають через 14-20 днів у вигляді тонких білих ниток на поверхні. Тоді температуру в приміщенні знижують до 15 градусів, а "нитки" присипають вологим грунтом.

За таких умов гриби з'являться через п'ять-сім днів. Вони ростуть хвилеподібно, тож таких періодів буде до 7. Однак уявіть, з одного квадратного метра збирають до 40 кілограмів грибів! Найряснішим урожай, звичайно ж, буде на початку плодоношення.