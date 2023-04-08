Зазвичай, на городі овочі посаджені поруч з іншими – буряками чи цибулею, і господині не звертають увагу на таке сусідство, оскільки овоч росте добре, пише 24 канал. Втім варто пам’ятати про рослини та овочі, які досить неблаготворно впливають на огірки.

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До прикладу, не варто садити біля огірків базилік, ісопу, кінзу, материнку та інші ароматні рослини. Вони сповільнюють ріст батогів та навіть впливають смак.

Також негативно на ріст та врожай огірків впливають картопля і томати. Картопля є найбільш небажаним сусідом для огірків. Краще ці культури відмежовувати одну від іншої, щоб отримати добрий урожай.

Часник – ворог огірків. Постарайтеся не зближувати ці культури на земельній ділянці.

Пам’ятайте, що огірки - примхливі рослини, які потребують особливого догляду. Тож для того, щоб отримати правильний врожай треба їх не лише полоти та підливати, а й правильно підібрати рослини, які будуть з ними по сусідству.



Біля огірків не можна садити картоплю, помідори і часник / Фото з Unsplash