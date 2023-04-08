Які дерева не можна обрізати

Варто пам’ятати, що обрізання дерев сливи, вишні, черешні, аличі, персика, абрикоса і мигдалю роблять тільки тоді, коли на них присутні листя. Ці плодові дерева не можна обрізати під час спокою. Якщо ви їх обріжете – то зробите лише гірше.

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Коли можна обрізати дерева

Обрізання потрібно проводити після закінчення вегетації і до початку набухання бруньок. Особливих обмежень щодо обрізання немає, однак найкраще це робити восени, а не навесні.

Які плодові дерева не можна обрізати

У вишні плодові бруньки розташовані на кінцях гілок, тому їх не можна підрізати. Абрикос, персик і черешня ростуть дуже швидко, тому і вкорочувати їх потрібно регулярно, інакше урожаю буде мало. Також потрібно вкорочувати високорослі сорти яблуні.

Чи можна відрізати верхівки плодових дерев

Навіть після осінньої посадки перша обрізка дерев відбувається навесні. Укорочують скелетні гілки, а верхівку формують потім. Потужні обрізають на 1/3, а слабкі – на ½, непотрібні – на кільце. У молодих деревах у перші роки прибирають вертикальні гілки.



Підрізання навесні треба робити після осінньої посадки / Фото з Біляївка.City

Коли не можна обрізати яблуню

Осінь – це час для санітарного догляду за яблунями. Провести осінню обрізку потрібно після початку листопада, але до настання перших заморозків, інакше зрізи просто не встигнуть зажити і в зиму вони вступлять не підготовленими, тобто обрізка тільки нашкодить рослині.

Коли найкраще підрізати плодові дерева

Молоді дерева та чагарники обрізають на початку весни, до пробудження бруньок. Обрізання починають з літніх сортів, переходячи до пізньостиглих.