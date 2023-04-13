Догляд за примхливими квітами може швидко втомити будь – якого садівника, адже це займає чимало часу та зусиль. У цій ситуації врятують багаторічні квіти та рослини. Які саме, розповість 24 Канал.

Це цікаво Навесні чи влітку: як і коли правильно обрізати квітучі чагарники

Квіти, прості у догляді

Волошка. Такі квіти не вимагають сильного догляду і добре приживаються на будь-яких типах ґрунтів. Волошка є польовою квіткою, яка любить сонячні ділянки й добре уживається з іншими квітками. Це середньорослі рослини, які цвітуть з початку літа до осені. Волошки дуже рідко заражуються шкідниками і є стійкими до хвороб.



Які квіти швидко ростуть / Фото Pexels

Гортензія. Це дуже поширені кущі, які прикрашають сади та клумби. Кожного сезону гортензія виростає майже на 30 сантиметрів. Може вирости аж до одного метра. Гортензія розцвітає кілька місяців на рік. Її квіти – це кінцеві суцвіття, які мають розмір 4 сантиметрів в діаметрі. Гортензії мають чудовий вигляд із різними квітами, але вони не пахнуть. Втім, є один нюанс: гортензії найкраще ростуть на кислих ґрунтах.

Ромашка. Найневибагливішою в догляді квіткою можна сміливо називати ромашку садову. Нею особливо нікого не вразиш, але не потрібно докладати багато зусиль і часу. Ромашка буде цвісти з початку літа і до осені, якщо її розмістити на сонячній ділянці, що прогрівається, і надати їй вчасне поливання.

Шавлія. Це свічкоподібні суцвіття різних відтінків фіолетового. Вони дуже гарно пахнуть. Цвіте шавлія протягом усього літа. Водночас низькорослі кущики завжди мають гарний вигляд без додаткових заходів від садівника. Типу ґрунту і рівень родючості не має великого значення для шавлії, хоча надмірної вологи не любить. Можуть рости в затінку, але найкраще приживаються на сонячному місці.

Чорнобривці. Це одна з найулюбленіших квіток багатьох садівників. Яскраві квітки чудово виглядають для прикраси садів, прибудинкових ділянок, балконів. Вони дуже невибагливі до умов зростання. Чорнобривці мають гарну перевагу в тому, що після цвітіння можна зібрати їхнє насіння. Воно стане у пригоді для посіву наступного року.



Квіти, які дуже швидко ростуть / Фото Pexels

Календула. Квітка є другою за поширеністю на садових і присадибних ділянках в Україні. Вона доволі швидко сходить з насіння. Сіють у землю календулу вже в квітні. Цвіте, починаючи з червня і упродовж усього літа. Календула також відганяє своїм запахом різних шкідників. Тому дачники люблять її саджати. З цієї ж причини квіти можна часто побачити між рядами овочів.



Квіти, які легкі у догляді / Фото Pexels

Дзвіночок. Це дуже гарна багаторічна рослина, що виростає 70 сантиметрів у висоту. Приблизно за сезон досягає 30-35 сантиметрів. Навесні і влітку у нього з'являються стебла з ланцетними або обернено-яйцевидними зеленими листками. Цвіте фіолетово-блакитними чи білими квітками.

Вирощувати в горщиках дуже просто, тому що треба поставити його на сонячне місце і періодично поливати. Втім, у саду буде рости чудово, і у сусідстві з іншими квітами також.

Лаватера. У народі ще називають «дика троянда». Вона починає цвітіння в червні і аж до перших морозів. Насіння висівають в кінці травня. Лаватера сходить вже через тиждень після посіву. Ця квітка є гарним варіантом, тому що не потребує особливого догляду і певного типу ґрунту.