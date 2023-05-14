Георгины – прекрасные цветы которые могут радовать вас своими цветными цветами на протяжении всего лета. Для этого нужно знать определенные секреты. 24 Канал подскажет, как сажать георгины, чтобы они цвели все лето.

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Когда сажать георгины, чтобы они цвели все лето

Оптимальное время для посадки георгин зависит от климата в разных областях Украины и от погодных условий. Но чаще всего – это поздняя весна или раннее лето. Георгины очень любят тепло и температуру минимум + 16. Потому что в заморозки георгина замерзнет и погибнет.



Посадка георгины / Фото Солнце-сад

В большинстве регионов, где климат умеренный, георгины можно сажать в конце мая или в начале июня, когда опасность заморозков прошла. Это позволяет растениям крепко прижиться и начать активный рост.

Если вы живете в районах с теплым климатом, где зимы мягкие и морозы редки, георгины можно сажать в конце зимы или в начале весны.

Секреты для длинного цветения

Выбор сорта . Выбирайте те сорта георгин, у которых длительный период цветения. Есть такие, которые начинают цвести рано летом и продолжают до поздней осени.

. Выбирайте те сорта георгин, у которых длительный период цветения. Есть такие, которые начинают цвести рано летом и продолжают до поздней осени. Правильное место. Георгины нуждаются в полном солнечном освещении, чтобы цвести в полную силу. Разместите их на открытом солнечном месте.



Георгины на солнечном месте / Фото Солнце-сад