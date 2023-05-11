Известные японские сакуры давно захватили украинские города. Их цветение – невероятное зрелище, от которого захватывает дыхание. 24 Канал расскажет, как можно вырастить сакуру из веточки

Смотрите также Испортят цветение: 7 растений, которые нельзя сажать у роз

Как вырастить сакуру из веточки

Сакура – это красивое цветущее дерево, которое можно вырастить из веточки. Вот несколько шагов, которые помогут вам в этом.

Выберите ветку диаметром 1-2 сантиметра и длиной 30-40 сантиметров. Важно срезать ее зимой или в начале весны, когда растение находится в покое.

или в начале весны, когда растение находится в покое. Подготовьте землю. Для посадки сакуры, она должна быть хорошо дренированная. Для этого нужно добавить в грунт песка. Это также уменьшит риск гнили корней. Земля должна быть с нейтральной кислотностью.



Дренированная земля / Фото Haenselblatt

Место для посадки имеет большое значение. Она не любит ветер, поэтому нужно посадить там, где не будет сквозняков и большую часть дня светит солнце.

и большую часть дня светит солнце. Подготовьте ветку. Стоит срезать все боковые ветви и оставить только макушку. Обрежьте верхний конец ветки так, чтобы срез был прямым.

и оставить только макушку. Обрежьте верхний конец ветки так, чтобы срез был прямым. Для посадки нужно выкопать яму диаметром 60 сантиметров и глубиной в полметра. По центру нужно вонзить палку, к которой будем крепить сакуру.



Яма под посадку / Фото Welcome to Ukraine

Посадите сакуру. Конец веточки вносим в подготовленную землю на глубину 10 см. Чтобы обеспечить ей стойкость, нужно закрепить ее с помощью деревянной палочки. Затем заливаем дерево водой.



Деревянная палка / Фото Спорт Мотор