Несмотря на то, что розы выглядят всегда роскошно, эти цветы требуют много времени и внимания. Для них играет большую роль в соседстве. 24 Канал расскажет, какие растения нельзя сажать возле роз.

Смотрите также Будут пахнуть везде: 5 хвойных растений, которые следует посадить дома

Какие растения нельзя сажать у роз

Существует несколько растений, которые могут повлиять на здоровье роз. Поэтому их не рекомендуется сажать рядом с розами. Среди таких растений можно выделить.

Клевер. Может показаться, что это хорошее растение для сада, но имеет специфический запах, который может отпугивать насекомых-опылителей от роз, снизить их цветение и вызвать заболевание.



Клевер / Фото Литин Сад

Гортензии – далеко не самый лучший вариант для посадки у роз. Им нужна кислая земля, а это не подходит розовым кустам вообще.



Гортензии / Фото Vse roste

Рябина. Растение имеет глубокие корни, которые могут конкурировать с корнями роз за воду и питательные вещества. Кроме того, рябина может являться источником болезней и вредителей.



Рябина / Фото Agro Day

Черемуха – плохой вариант для посадки у роз. Черемуха не подходит розам, потому что может быть источником болезней и вредителей.



Черемуха / Фото Экомалина

Береза. Корни березы могут унести много воды и питательных веществ, что может повлиять на здоровье роз. Так что сажать их рядом, не рекомендуется.



Береза / Фото Natworld.info

Тюльпаны. Ч ас их цветение и розы – очень разные, поэтому хочется посадить их вместе. Но тюльпаны нужно каждый год выкапывать, что может повредить корни розы.



Тюльпаны / Фото Asterias

Как флоксы, да и розы заражаются теми же болезнями. Речь идет о мучнистой росе. Поэтому сажать их вместе не желательно.



Флоксы / Фото Википедия