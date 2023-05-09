Хвойные растения ценят за то, что они имеют красивый вид и хорошо пахнут. Они очень органично смотрятся у домов. 24 Канал подскажет, какие хвойные растения следует посадить дома.

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Какие хвойные растения можно посадить дома

Сосна отличается длинными иголочками, которые могут быть протяженностью 20-25 сантиметров. Сосновая хвоя обладает приятным ароматом, который может улучшить настроение и снизить уровень стресса. В домашних условиях можно выращивать разные виды сосен, в частности, белую сосну, сибирскую сосну, а также сорта миниатюрных сосен, которые хорошо подходят для интерьера.



Сосна / Фото Хвойные растения

Если вы хотите посадить сосну дома, то лучше сделать это весной или летом. Следует знать, что сосны нуждаются в много свете, поэтому лучше выбрать для них хорошо освещенное место.

Как у дома, так и внутри можно вырастить кипарис. Он произрастает высоким и имеет хвою с золотистым оттенком. Он имеет необычную форму: крона в форме пирамиды и мелкие листики. Кипарис также имеет приятный запах, придающий свежести в помещении.



Кипарис / Фото Asterias

Среди садоводов кипарис пользуется популярностью. Ему нужна прохлада, так что не стоит ставить его на жару. Оптимальная температура для растения от 5 до 15 градусов, не больше.

Украсить вашу комнату могут карликовые пихты. Они медленно растут, имеют особую форму кроны и шишки. Аромат пихты настолько приятен, что хочется иметь такую красавицу у себя дома. Важно знать, что пихта не будет очень высокой, потому что каждый год произрастает максимум на 5 сантиметров. Если вы хотите провести обрезку пихты, то лучше делать это весной.



Карликовая пихта / Фото Roslyny

Тыс является очень популярным хвойным растением в ландшафтном дизайне благодаря элегантному виду и долгому жизненному циклу. Тис может достигать до 20 метров, но в контейнерах он обычно растет гораздо меньше.



Тис / Фото Яркая клумба

Он имеет овальную крону, широкие листья и сильную разветвленность. Тис идеально подойдет тем, кто не любит ярко выраженные запахи. Потому что он почти не пахнет. Процесс роста у тиса медленный.

Гималайский кедр – достаточно прихотливое растение, нуждающееся в плодородной земле и влажном климате. Его можно выращивать как на открытом грунте, так и в контейнерах, но нуждается в тщательном уходе. Размножается гималайский кедр семенами, которые следует собирать осенью и высевать весной в горшки с хорошей почвой.



Кедр гималайский / Фото Ваш сад

Чтобы обеспечить гималайскому кедру необходимую влажность, следует поливать его водой, особенно в жаркие летние месяцы. Также растение нужно подпитывать регулярно органическими и минеральными удобрениями.

Гималайский кедр также может болеть на некоторые болезни и становиться жертвой вредителей, таких как толокнянка. Поэтому важно ухаживать за этим растением и бороться с вредителями и болезнями.