Цветы на клумбе – это хороший способ украсить сад или двор дома. Чтобы поддерживать красоту цветов на клумбе, нужно регулярно ухаживать за ними и вовремя подкармливать. Чем лучше подкормить цветы на клумбе – расскажет 24 Канал.

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Чем подкормить цветы на клумбе

Подкормка цветов на клумбе перегноем может быть очень полезным для растений, поскольку он содержит большое количество полезных веществ, необходимых для здорового роста растений. Чтобы подкормить цветы на клумбе перегноем, нужно сначала подготовить землю. Ее нужно немного увлажнить. Затем на грунт нужно нанести слой перегноя толщиной около 5 сантиметров.



Перегной / Фото Woodstar

Подкормку перегноем можно проводить не более одного раза в год. Потому что чрезмерное количество органических удобрений перенасыщает землю и вызывает проблемы с ростом растений.

Опилки. Хотя она медленно разлагается, отдавая питательные вещества, но она будет полезна для цветов на клумбе. Обычно рекомендуется использовать опилки как дополнительное удобрение раз в год, например, зимой или весной перед посевом на клумбе. Соберите достаточно большое количество опилок, которые должна быть чистой и не содержать каких-либо примесей. Разместите ее на поверхности земли под цветами, равномерно распределяя по всей клумбе. Засыпьте опилки по грунту толщиной 5 сантиметров, чтобы не сдуло ветром. Полейте водой клумбу.



Тирса / Фото Википедия

Торф – хороший органический материал, который можно использовать для подкормки цветов на клумбе. Его добавляют к земле, чтобы улучшить структуру почвы, повысить уровень кислотности и обеспечить растения необходимыми питательными веществами



Торф / Фото Википедия

Залейте торф водой и перемешайте с грунтом на поверхности клумбы с помощью граблей или лопаты. Также можно просто разбрасывать торф между цветами на клумбе. Можно использовать лопату или грабли. Равномерно распределяйте торф, чтобы не было сухих мест.

Компост создают такими органическими отходами, как трава, листья, ветки, остатки фруктов и овощей. Всё это вымешивается в одну смесь. Следует равномерно разбрасывать компост на поверхность клумбы, оставляя некоторые промежутки между растениями. Граблями вносим компост в грунт на глубину 5-7 сантиметров.



Компост / Фото Википедия

После того как вы внесете компост, залейте клумбу водой, чтобы началось разложение питательных веществ по почве. Поддерживайте влажность земли, поливая растения при необходимости.