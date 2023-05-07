Квіти на клумбі – це гарний спосіб прикрасити сад або подвір'я будинку. Щоб підтримувати красу квітів на клумбі, треба регулярно доглядати за ними та вчасно підживлювати. Чим найкраще підживити квіти на клумбі – розповість 24 Канал.

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Чим підживити квіти на клумбі

Підживлення квітів на клумбі перегноєм може бути дуже корисним для рослин, оскільки він містить велику кількість корисних речовин, які потрібні для здорового росту рослин. Щоб підживити квіти на клумбі перегноєм, потрібно спочатку підготувати землю. Її треба трохи зволожити. Потім на ґрунт треба нанести шар перегною товщиною десь 5 сантиметрів.



Перегній / Фото Woodstar

Підживлення перегноєм можна проводити не більше одного разу на рік. Тому що надмірна кількість органічних добрив перенасичує землю та спричиняє проблеми з ростом рослин.

Тирса. Хоча вона повільно розкладається, віддаючи поживні речовини, але вона буде корисною для квітів на клумбі. Зазвичай рекомендується використовувати тирсу як додаткове добриво раз на рік, наприклад, взимку або весною перед посівом на клумбі. Зберіть досить велику кількість тирси, яка повинна бути чистою та не містити будь-яких домішок. Розмістіть її на поверхні землі під квітами, рівномірно розподіляючи по всій клумбі. Засипте тирсу по ґрунті товщиною 5 сантиметрів, щоб не здуло вітром. Полийте клумбу водою.



Тирса / Фото Вікіпедія

Торф – гарний органічний матеріал, який можна використовувати для підживлення квітів на клумбі. Його додають до землі, щоб покращити структуру ґрунту, підвищити рівень кислотності та забезпечити рослини необхідними поживними речовинами.



Торф / Фото Вікіпедія

Залийте торф водою та перемішайте його з ґрунтом на поверхні клумби за допомогою граблів або лопати. Також можна просто розкидати торф між квіти на клумбі. Можна використати лопату або граблі. Рівномірно розподіляйте торф, щоб не було сухих місць.

Компост створюють такими органічними відходами, як трава, листя, гілки, залишки фруктів та овочів. Все це вимішується в одну суміш. Треба рівномірно розкидати компост на поверхню клумби, залишаючи деякі проміжки між рослинами. Граблями вносимо компост у ґрунт на глибину 5-7 сантиметрів.



Компост / Фото Вікіпедія

Після того, як ви внесете компост, залийте клумбу водою, щоб почалось розкладання поживних речовин по ґрунту. Підтримуйте вологість землі, поливаючи рослини при потребі.