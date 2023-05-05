Біля будинку роблять багато гарних насаджень, а від дороги – часто забувають або ігнорують. Але не менш красиво, коли якісь квіти чи дерева ростуть біля дороги. Це завжди підіймає настрій. Що посадити біля дороги – підкаже 24 Канал.

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Що посадити біля дороги

Якщо ви плануєте посадити рослини біля дороги, то варто звернути увагу на такі фактори, як забруднення повітря та гучність руху транспорту. Рослини, які можна розмістити біля дороги, повинні бути стійкими до шкідливих впливів від автомобілів. А також – містити листя та гілки, які зменшують шум.

Туя. Це дерево високе та щільне, яке забезпечить бар'єр від шуму та пилу. Для посадки треба обрати сонячне місце з хорошим дренажем ґрунту. Яма для посадки повинна бути не меншою, ніж діаметр горщика з розсадою. Тоді як глибина – на декілька сантиметрів більша, ніж висота горщика. У яму треба внести добрива, щоб туя гарно росла. Виймаємо дерево з горщика та садимо в землю. Після посадки туї треба полити, щоб коренева система правильно розвивалась. Дерева важливо вчасно поливати, обрізати та удобрювати.



Туя / Фото Cikavinka

Важливо пам'ятати, що туї можуть бути чутливі до пересихання, особливо під час спекотної та сухої погоди. Також слід враховувати, що туї можуть виростати досить великими, тому треба обирати відповідне місце для їх посадки.

Жоржина має великі темно-зелені листки та красиві квіти, які зможуть прикрасити дорогу та зменшити шум. Їм також потрібна сонячна ділянка, яка буде освітлюватись хоча б 6-8 годин на день. А ще тут не обійтись без добре дренованої землі, щоб затримати вологу. Для жоржин зазвичай використовують родючий ґрунт з додаванням піску. Цей кущ можна садити насінням або розсадою.



Жоржина / Фото Цікаві проекти для дому

Перед посадкою розсаду варто добре зволожити. Потім потрібно розмістити розсаду в ямках та залити її водою. Жоржини потребують регулярного поливу, особливо в період сухого та спекотного клімату.

Ялівець – гарний варіант для посадки біля дороги. Йому потрібне повне сонячне освітлення або легка півтінь. Ялівці краще ростуть в землі, яка містить багато органічних домішок. Розмір ямки повинен бути від 2 до 3 разів більший, ніж коріння саджанця. Перед тим, як висаджувати ялівець, занурте його корені в воду на декілька годин. Потім помістіть саджанець в отвір й засипте його ґрунтом.



Ялівець / Фото Розплідник рослин Флораград

Ялівці потребують регулярного поливу та підживлення. Вони можуть бути схильними до різних хвороб й шкідників, тому треба ретельно слідкувати за рослиною.

Лаванда. Ця рослина має приємний аромат та захищає від шуму та пилу. Вона потребує добре освітленого місця та родючої землі. Можна додати добрива, щоб додатково підживити лаванду. Помістіть рослину в отвір та заповніть його землею, злегка затрамбуйте навколо коренів. Після посадки рослину потрібно залити водою.



Лаванда / Фото Canva

Лаванда не потребує особливого догляду, але варто регулярно обрізати в'ялі квіти та листя, щоб зберегти форму рослини та підтримувати цвітіння. Також переконайтеся, що рослина отримує достатню кількість сонячного світла та води.

Ялина чудово буде рости як у саду, так і біля дороги. Оберіть ділянку, де є достатньо простору для розростання дерева та де вона матиме сонячне світло. Ялина вимагає ґрунту з нейтральною або легкою кислотністю. Перед посадкою прополощіть ґрунт водою та додайте добрива. Викопайте яму приблизно у 2 рази більшу, ніж коріння ялини.



Ялина / Фото Floragrad.in

Полийте ялину достатньою кількістю води та додайте шар мульчі з листя або соломи, щоб зберегти вологу. Важливо регулярно поливати ялину протягом перших 2-3 років після посадки, щоб допомогти їй прижитися. Потім – тільки в суху погоду. Обрізайте ялину, якщо потрібно, щоб зберегти її форму і розмір. Обрізку слід проводити влітку.

Барбарис гарно підійде для посадки біля дороги. Воно може виростати від 1 до 5 метрів. Рослина популярна серед садівників завдяки декоративності й стійкості до морозу. Він зазвичай зростає в повному сонці або напівтіні. Вийміть барбарис з контейнера та поставте його в яму. Додайте землю навколо коренів й добре притисніть. Полийте барбарис великою кількістю води, щоб добре росла.



Барбарис / Фото Dvorik.ua

Після посадки барбарис потребує регулярного поливу та добрива. Також не забувайте обрізати рослину весною, щоб дати їй належну форму та зберегти здоров'я.