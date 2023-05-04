Лаванда красиво росте та гарно пахне на різних ділянках. Виникає природне бажання мати щось схоже вдома. Які квіти, схожі на лаванду, можна посадити на своїй ділянці – розповість 24 Канал.

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Квіти, схожі на лаванду

Є кілька квітів, які схожі на лаванду та можна вирощувати вдома. Ось декілька з них:

Гірчиця має подібний аромат та зовнішній вигляд до лаванди. Втім, у неї менші квіти та інші кольори. Наприклад, білі, жовті, або помаранчеві. Гірчиця любить сонячні місця з добре дренованою землею. До землі треба додати компост або добрива, якщо вона не достатньо поживна. Насіння варто сіяти на глибину 1 сантиметр й з відстанню між ними у 15-20 сантиметрів. ЇЇ треба поливати тільки тоді, коли суха земля. Гірчицю зазвичай збирають за 6-8 тижнів після посіву.



Гірчиця / Фото Агробізнес

Шавлія має зелені листки з пухнастими синіми квітами, які схожі на квіти лаванди. Вона найкраще росте на сонячних місцях. Для посадки треба обрати місце з родючою землею, яка містить пісок або гравій. Насіння шавлії садять на глибину 1-2 сантиметри з відстанню близько 20 сантиметрів. Поливати рослину треба регулярно, особливо в сухому кліматі та видаляти бур'яни. Також можна використовувати органічні добрива для збільшення врожаю. Її можна збирати, коли вона досягла 30-40 сантиметрів.



Шавлія / Фото ГалСад

Розмарин – подібної форми та ароматом до лаванди. Втім, квіти переважно синього або рожевого кольору. Ця рослина найкраще росте на сонячних ділянках на родючих ґрунтах. Якщо ви вирощуєте розмарин з насіння, його треба посадити на глибину близько 2-3 сантиметри. Він потребує регулярного поливу, особливо в період зростання. Однак, треба уникати надмірної вологи, щоб не гнили корені. Розмарин найкраще росте при температурі +15-25.



Розмарин / Фото Pixabay

Суцвіття рожевого геліхрізума схоже на лаванди, але рожевого кольору. Висівають насіння рослини у травні. Землю під геліхрізум можна підживити сумішшю торфу й річкового піску. Воно швидко сходить та стрімко росте. Місце для зростання має бути сонячним, без підземних вод та добре провітрене. Тому що коренева система потребує постійного повітря для успішного росту. Поливати часто рослину не варто, тільки у сильну спеку. Землю навколо геліхрізума треба регулярно прополювати. Для підгодівлі підійдуть будь-які органічні або мінеральні добрива.



Геліхрізум / Фото Все росте

Квіти настурції синього, фіолетового або білого кольору, які схожі на квіти лаванди, але з іншою формою листя. Перед посадкою рослини, землю треба добре розпушити та внести туди органічне добриво чи компост.



Настурція / Фото Asterias