Городники люблять саджати смородину, бо вона легко розмножується, є стійкою до морозів та здатна приносити гарний урожай. У цьому процесі важливу роль відіграє удобрення. Як підживити смородину крохмалем – розповість 24 Канал.

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Як удобрити смородину крохмалем

Крохмаль може бути додатком до комплексного добрива для підживлення смородини, але не може єдиним джерелом поживних речовин для рослин.

Якщо ви все ж хочете використовувати крохмаль для підживлення смородини, вам потрібно додати його до землі навколо рослин. Краще розподілити 1-2 столові ложки крохмалю на метр квадратний землі навколо кущів смородини, залити водою, а потім ретельно зрівняти землю.



Крохмаль як добриво / Фото Вікіпедія

Втім, варто пам'ятати, що крохмаль не є повноцінним добривом, тому його використання має доповнюватися іншими підживленнями. Зокрема, комплексними добривами чи натуральними органічними речовинами.

Інші речовини

Рідкі добрива. Їх переважно використовують для підживлення рослин з високим вмістом вологи. Наприклад, після збору врожаю або під час вегетаційного періоду. Рідкі добрива можна приготувати самостійно, наприклад, з розчину курячого посліду або інших органічних добрив.



Курячий послід / Фото Flagma

Органічні добрива. Йдеться про компост, перепрілий гній або пташиний послід. Органічні добрива збагачують землю не тільки необхідними мінералами, але й органічними речовинами, які підвищують родючість землі та покращують її стан.



Гній / Фото Junkstore

Комплексні мінеральні добрива. Вони містять необхідні мікро- та макроелементи, які допоможуть рослинам розвиватися й давати плоди. Зазвичай такі добрива можна придбати в спеціалізованих магазинах.



Мінеральні добрива / Фото Агрополіт