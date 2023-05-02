Городники люблять саджати смородину, бо вона легко розмножується, є стійкою до морозів та здатна приносити гарний урожай. У цьому процесі важливу роль відіграє удобрення. Як підживити смородину крохмалем – розповість 24 Канал.
Дивіться також Не удобрюйте цим картоплю: 3 засоби, які зіпсують урожай
Як удобрити смородину крохмалем
Крохмаль може бути додатком до комплексного добрива для підживлення смородини, але не може єдиним джерелом поживних речовин для рослин.
Якщо ви все ж хочете використовувати крохмаль для підживлення смородини, вам потрібно додати його до землі навколо рослин. Краще розподілити 1-2 столові ложки крохмалю на метр квадратний землі навколо кущів смородини, залити водою, а потім ретельно зрівняти землю.
Крохмаль як добриво / Фото Вікіпедія
Втім, варто пам'ятати, що крохмаль не є повноцінним добривом, тому його використання має доповнюватися іншими підживленнями. Зокрема, комплексними добривами чи натуральними органічними речовинами.
Інші речовини
Рідкі добрива. Їх переважно використовують для підживлення рослин з високим вмістом вологи. Наприклад, після збору врожаю або під час вегетаційного періоду. Рідкі добрива можна приготувати самостійно, наприклад, з розчину курячого посліду або інших органічних добрив.
Курячий послід / Фото Flagma
Органічні добрива. Йдеться про компост, перепрілий гній або пташиний послід. Органічні добрива збагачують землю не тільки необхідними мінералами, але й органічними речовинами, які підвищують родючість землі та покращують її стан.
Гній / Фото Junkstore
Комплексні мінеральні добрива. Вони містять необхідні мікро- та макроелементи, які допоможуть рослинам розвиватися й давати плоди. Зазвичай такі добрива можна придбати в спеціалізованих магазинах.
Мінеральні добрива / Фото Агрополіт