Редиска – це овоч круглої або овальної форми, який може бути білого, рожевого та червоного кольору. Вона має свіжий смак з легкою гостротою. Тож такий овоч хочеться мати в себе вдома. Як правильно сіяти редиску – підкаже 24 Канал.

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Як сіяти редиску

Сіяти редиску потрібно в рядки на глибину 1-2 сантиметри й з розміром від 1 до 2 сантиметрів. Рядки мають бути довжиною близько 15-20 сантиметрів, щоб редиска мала достатньо простору для росту.



Посів редиски / Фото Квітка інфо

Перед посівом редиски, ґрунт потрібно підготувати та розпушити. Також перед посівом можна внести у ґрунт добрива, наприклад, компост чи мінеральні добрива з високим вмістом фосфору та калію.



Нітроамофоска / Фото Супер – Агроном

Зерна редиски треба посіяти на глибину 1-2 сантиметри з відстанню 2-3 сантиметри один від одного. Потім рядки варто присипати землею.



Підготовка землі / Фото Дім, дача, сад

Після посіву редиски потрібно добре зволожити ґрунт і забезпечити їй достатнє освітлення. Редиска добре росте при +15-+20. Тому важливо обрати відповідний час для посіву залежно від клімату у вашому регіоні.



Полив редиски / Фото Ukraine Today

Редиска росте доволі швидко, зазвичай за 3-4 тижні. Рослину слід відривати з ґрунтом, обрізаючи корені знизу. Після того, як зібрали урожай, можна знову висіяти насіння для наступного урожаю.



Урожай редиски / Фото Barra