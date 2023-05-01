Редис – это овощ круглой или овальной формы, который может быть белого, розового и красного цвета. Она имеет свежий вкус с легкой остротой. Так что такой овощ хочется иметь у себя дома. Как правильно сеять редис – подскажет 24 Канал.

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Как сеять редиску

Сеять редиску нужно в строчки на глубину 1-2 сантиметра и с размером от 1 до 2 сантиметров. Строки должны быть длиной около 15-20 сантиметров, чтобы редиска имела достаточно пространства для роста.



Посев редиса / Фото Цветок инфо

Перед посевом редиса, почву нужно подготовить и разрыхлить. Также перед посевом можно внести в почву удобрения, например, компост или минеральные удобрения с высоким содержанием фосфора и калия.



Нитроаммофоска / Фото Супер – Агроном

Зерна редиса нужно посеять на глубину 1-2 сантиметра с расстоянием 2-3 сантиметра друг от друга. Затем строки следует присыпать землей.



Подготовка земли / Фото Дом, дача, сад

После посева редиса нужно хорошо увлажнить почву и обеспечить ей достаточное освещение. Редис хорошо растет при +15-+20. Поэтому важно выбрать подходящее время для посева в зависимости от климата в вашем регионе.



Полив редиса / Фото Ukraine Today

Редис растет довольно быстро, обычно через 3-4 недели. Растение следует отрывать с грунтом, обрезая корни снизу. После того как собрали урожай, можно снова высеять семена для следующего урожая.



Урожай редиса / Фото Barra