Огурцы – вкусные и полезные овощи, которые есть на столе каждой украинской семьи. Они содержат множество питательных веществ. Чем и как подкармливать огурцы, чтобы получить большой урожай – поделится 24 Канал.

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Подкормка огурцов дрожжами

Дрожжи могут быть полезны для подкормки огурцов, поскольку они содержат много полезных микроэлементов и витаминов, необходимых для здорового роста растений. Дрожжи также могут повысить количество нитратов в земле и улучшить ее структуру.



Подкормка огурцов дрожжами / Фото Fenix agro

Чтобы использовать дрожжи для подкормки огурцов, существует определенный метод. Необходимо растворить 1 столовую ложку сухих дрожжей в 1 литре воды. Затем выливаем раствор на почву под огурцами и замешиваем удобрение. Повторяем такую процедуру раз в неделю в течение первого месяца роста огурцов.

Подкормка огурцов азотными удобрениями

Азот является одним из важнейших питательных элементов для растений, поскольку он необходим для синтеза белков и других органических соединений Подкормка огурцов азотом поможет повысить их рост и урожайность.

Чтобы удобрить огурцы азотом, можно использовать разные типы удобрений, в частности:

Перепревший навоз. Его нужно равномерно разложить по грядке. После этого навоз нужно засыпать землей, чтобы защитить его от выветривания и обеспечить контакт с почвой. Самое лучшее - закапывать навоз вглубь на 10-15 сантиметров, поскольку он может повредить листья растений.



Удобрение огурцов навозом / Фото Junkstore

Селитра аммония – это удобрение, содержащее немало азота. Ее можно рассыпать на поверхность грунта в 10-15 сантиметрах от стебля. После этого землю нужно немного разрыхлить. Селитру аммония можно растворить в воде и поливать ею огурцы. Этот способ более эффективен, поскольку удобрение попадает непосредственно в корень растения.

– это удобрение, содержащее немало азота. Ее можно рассыпать на поверхность грунта в 10-15 сантиметрах от стебля. После этого землю нужно немного разрыхлить. Селитру аммония можно растворить в воде и поливать ею огурцы. Этот способ более эффективен, поскольку удобрение растения. Компост является одним из наиболее экологически чистых и эффективных способов подкормки растений. Он содержит много необходимых питательных веществ, таких как азот, фосфор и калий. Если вы выращиваете огурцы в открытом грунте, можно добавить в землю компост перед посадкой растений. Для этого нужно распределить компост на поверхность грунта, а затем прополоть его.

Подкормка огурцов пеплом

Зола – однозначно полезное вещество для огурцов, но стоит знать некоторые правила.

Используйте только древесный пепел. Не используйте пепел из угольных шахт или других источников, поскольку он может содержать вредные вещества.



Удобрение огурцов пеплом / Фото Википедия