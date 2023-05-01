Огірки – смачні та корисні овочі, які є на столі у кожної української сім'ї. Вони містять безліч поживних речовин. Чим і як підживлювати огірки, щоб отримати великий урожай – поділиться 24 Канал.

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Підживлення огірків дріжджами

Дріжджі можуть бути корисні для підживлення огірків, оскільки вони містять багато корисних мікроелементів та вітамінів, які необхідні для здорового росту рослин. Дріжджі також можуть підвищити кількість нітратів в землі та покращити її структуру.



Підживлення огірків дріжджами / Фото Fenix agro

Щоб використати дріжджі для підживлення огірків, існує певний метод. Потрібно розчинити 1 столову ложку сухих дріжджів у 1 літрі води. Потім виливаємо розчин на ґрунт під огірками та замішуємо добриво. Повторюємо таку процедуру раз на тиждень протягом першого місяця росту огірків.

Підживлення огірків азотними добривами

Азот є одним з найважливіших поживних елементів для рослин, оскільки він необхідний для синтезу білків та інших органічних сполук. Підживлювання огірків азотом допоможе підвищити їхній ріст та врожайність.

Щоб удобрити огірки азотом, можна використати різні типи добрив, зокрема:

Перепрілий гній. Його треба рівномірно розкласти по грядці. Після цього гній треба засипати землею, щоб захистити його від вивітрювання та забезпечити контакт з ґрунтом. Найкраще – закопувати гній вглиб на 10-15 сантиметрів, оскільки він може пошкодити листя рослин.



Удобрення огірків гноєм / Фото Junkstore

Селітру амонію – це добриво, яке містить чимало азоту. Її можна розсипати на поверхню ґрунту за 10-15 сантиметрів від стебла. Після цього землю треба трохи розпушити. Селітру амонію можна також розчинити у воді та поливати нею огірки. Цей спосіб є більш ефективним, оскільки добриво потрапляє безпосередньо в корінь рослини.

– це добриво, яке містить чимало азоту. Її можна розсипати на поверхню ґрунту за 10-15 сантиметрів від стебла. Після цього землю треба трохи розпушити. Селітру амонію можна також розчинити у воді та поливати нею огірки. Цей спосіб є більш ефективним, оскільки добриво рослини. Компост є одним з найбільш екологічно чистих та ефективних способів підживлення рослин. Він містить багато необхідних поживних речовин, таких як азот, фосфор та калій. Якщо ви вирощуєте огірки у відкритому ґрунті, можна додати до землі компост перед посадкою рослин. Для цього треба розподілити компост на поверхню ґрунту, а потім прополоти його.

Підживлення огірків попелом

Попіл – однозначно корисна речовина для огірків, але варто знати деякі правила.

Використовуйте лише деревний попіл. Не використовуйте попіл з вугільних шахт або з інших джерел, оскільки він може містити шкідливі речовини.



Удобрення огірків попелом / Фото Вікіпедія