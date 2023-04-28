Без підготовки ґрунту до посадки не обійтися жодному городнику. Це необхідно для гарного та багатого врожаю. Зокрема, це стосується й моркви. Як підготувати грядку під посадку моркви – підкаже 24 Канал.
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Як підготувати грядку до посадки моркви
- Насамперед важливо обрати сонячне місце. Моркві треба достатньо світла, щоб вона росла й розвивалась. Тому треба посадити її там, де багато сонячних променів.
- Не варто забувати й про підготовку ґрунту. Морква найкраще росте на легкій, пухкій землі з великою кількістю поживних речовин. Якщо ваш ґрунт глинистий або тяжкий, треба додати до нього пісок, торф, перегній або компост. Це збільшить родючість землі.
Родюча земля / Фото Оrganicgroupukraine
- Треба звернути увагу на те, чи є на грядці якісь додаткові матеріали, що могли б заважати. Перевіряємо, чи нема там каміння, бруду та інших непотрібних предметів. Це звільнить місце для вільного росту коренів моркви.
- Обов'язково варто розпушити ґрунт на глибину 15-20 сантиметрів. Це можна зробити за допомогою лопати або вил. Так, морква буде краще рости, оскільки туди поступатиме повітря та вода.
- Етап, який неможливо пропустити – внесення поживних речовин. Треба додати до грядки ті добрива, які містять багато фосфору та калію. Водночас в них має бути мало азоту. Це допоможе моркві розвинутися правильно: сформується сильна коренева система й буде багато плодів.
- Граблями робимо невеличкі ямки 1-2 сантиметри вглиб, де саджатимемо моркву. Копаємо їх з дистанцією 10-15 сантиметрів один від одного.
Робимо ямки / Фото Коліжанка
- Найважливіший момент – власне саджання моркви. Вносимо насіння моркви у ямки з відстанню 2-3 сантиметри один від одного. Покриваємо його ґрунтом та поливаємо теплою водою, щоб насіння проростало.
Посів моркви / Фото Kvitkainfo
- Прикриваємо грядку мульчею, такою як солома або сіно, щоб зберегти вологу в ґрунті та запобігти росту бур'янів.
- Треба регулярно поливати грядку вздовж рядів, щоб ґрунт повністю не висихав.
- Обов'язково вирізаємо бур'яни, які можуть змагатися з морквою за поживні речовини.