Смородина – популярна ягода, яку вирощують на городах і в садах. І це не дивно, бо вона містить чимало поживних речовин. Тому й багато городників її саджають. А як обрізати смородину, щоб вона дала плоди – підкаже 24 Канал.

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Як правильно обрізати смородину

Обрізання смородини залежить від віку куща та його стану. Треба враховувати й те, з якою метою ви здійснюєте обрізку. Обрізання смородини включає кілька етапів.



Обрізка смородини / Фото Аптека садівника

Зокрема, видалення старих і пошкоджених гілок. Зазвичай починають з тих гілок, які найбільше відрізняються від основних гілок куща. Також позбуваються пошкоджених, хворих або висохлих гілок.

Далі потрібно видалити зіпсовані гілки. Йдеться про ті, що перетинаються між собою або ті, що перебувають під кутом до головного стебла. Вони заважають нормальному росту й циркуляції повітря в рослині.



Обрізка старих гілок смородини / Фото Ремонти

Важливим є обрізка плодових гілок. Треба позбутися старих і непотрібних гілок, які вже дали плоди. Якщо гілки залишаються дуже короткими, варто обрізати їх аж до здорових бруньок.

Неможливо обійтися в цьому процесі без розрідження гілок. Обрізаємо внутрішні гілки, які ростуть під прямим кутом до головного стебла, оскільки це перешкоджає нормальному росту та розвитку куща.

Для того, щоб сформувався кущ, треба обрізати верхні частини гілок так, щоб він став компактнішим. Треба врахувати, що рослина має бути збалансованою, аби вона добре росла й давала плоди.

Загалом радять проводити обрізку смородини ранньою весною, до того, як розпочнеться активний ріст. Тому важливо не перестаратися з обрізанням, щоб не зашкодити здоров'ю куща.