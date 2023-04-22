Калина – хороший варіант куща, який можна посадити біля будинку. Вона допомагає у лікуванні різних хвороб. Варто пам'ятати, що під прямим сонцем вона не буде рости. Що ще треба знати під час посадки калини – підкаже 24 Канал.

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Коли садити калину

Калину можна і треба садити біля будинку. Тому що вона має багато корисних властивостей. Вона добре росте на нейтральних і слабо-кислих ґрунтах. Щоб калина довго росла, їй треба створити умови, близькі до природних.

Цьому кущу потрібне гарне освітлення, втім краще він розвивається в тіні. Деякі садівники вважають, що калина, яку вирощують в тіні, менше страждає від шкідників.

Калину можна садити як навесні, так і восени. Для цього треба перекопати ділянку і позбутися на ній бур'янів. Якщо ґрунт родючий, тоді органічні добрива непотрібні. А якщо земля бідна, то під час посадки треба вносити добрива.

Як садити калину

Посадити калину треба встигнути до того, як розкриються листові пластини.

Посадкова яма повинна бути розміром 0,5х0,5х0,5 метрів. Якщо садимо кілька кущів, то робимо між ними відстань від 2,5 до 3,5 метра.



Як правильно садити калину / Фото Sad-ogorod

Важливо знати, що коли готуємо яму до садіння, верхній шар землі треба відкинути окремо. Поєднаємо його з 1 відром торфу чи перегною. Засипаємо суміш в посадкову яму і додаємо туди 40 літрів води.

Для посадки краще взяти трирічний саджанець. Коріння треба гарно розправити, а яму заповнити рештою суміші. Пристовбурні кола рослини добре утрамбовуємо і щедро поливаємо. Потім їх треба засипати шаром торфу, компосту чи перегною. Шийка калини після посадки має бути заглиблена в землю десь на 50 – 60 міліметрів.

Догляд за калиною

У квітні треба позбутися опалого листя на ділянці. Поверхню пристовбурного кола – розпушити. Згодом варто зробити профілактичну обробку калини фунгіцидами. Це речовини, які здатні знищити всіх шкідників і патогенів, як живуть в холодні пори року в корі стовбурів і гілок, а ще у верхньому шарі землі.

Для обробки калини можна зробити розчин сечовини 7%. Він може не тільки знищити шкідливі мікроорганізми, але й підживити кущі азотом, якого калина дуже потребує навесні. Варто пам'ятати, що якщо розкриваються бруньки, обприскувати калину сечовиною заборонено, інакше – вони можуть згоріти.

Десь в середині травня підживлюємо кущі калійними добривами. Коли калина перестане цвісти, треба внести комплексне добриво в землю пристовбурного кола.