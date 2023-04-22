Калина – хороший варіант куща, який можна посадити біля будинку. Вона допомагає у лікуванні різних хвороб. Варто пам'ятати, що під прямим сонцем вона не буде рости. Що ще треба знати під час посадки калини – підкаже 24 Канал.
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Коли садити калину
Калину можна і треба садити біля будинку. Тому що вона має багато корисних властивостей. Вона добре росте на нейтральних і слабо-кислих ґрунтах. Щоб калина довго росла, їй треба створити умови, близькі до природних.
Цьому кущу потрібне гарне освітлення, втім краще він розвивається в тіні. Деякі садівники вважають, що калина, яку вирощують в тіні, менше страждає від шкідників.
Калину можна садити як навесні, так і восени. Для цього треба перекопати ділянку і позбутися на ній бур'янів. Якщо ґрунт родючий, тоді органічні добрива непотрібні. А якщо земля бідна, то під час посадки треба вносити добрива.
Як садити калину
- Посадити калину треба встигнути до того, як розкриються листові пластини.
- Посадкова яма повинна бути розміром 0,5х0,5х0,5 метрів. Якщо садимо кілька кущів, то робимо між ними відстань від 2,5 до 3,5 метра.
Як правильно садити калину / Фото Sad-ogorod
- Важливо знати, що коли готуємо яму до садіння, верхній шар землі треба відкинути окремо. Поєднаємо його з 1 відром торфу чи перегною. Засипаємо суміш в посадкову яму і додаємо туди 40 літрів води.
- Для посадки краще взяти трирічний саджанець. Коріння треба гарно розправити, а яму заповнити рештою суміші. Пристовбурні кола рослини добре утрамбовуємо і щедро поливаємо. Потім їх треба засипати шаром торфу, компосту чи перегною. Шийка калини після посадки має бути заглиблена в землю десь на 50 – 60 міліметрів.
Догляд за калиною
У квітні треба позбутися опалого листя на ділянці. Поверхню пристовбурного кола – розпушити. Згодом варто зробити профілактичну обробку калини фунгіцидами. Це речовини, які здатні знищити всіх шкідників і патогенів, як живуть в холодні пори року в корі стовбурів і гілок, а ще у верхньому шарі землі.
Для обробки калини можна зробити розчин сечовини 7%. Він може не тільки знищити шкідливі мікроорганізми, але й підживити кущі азотом, якого калина дуже потребує навесні. Варто пам'ятати, що якщо розкриваються бруньки, обприскувати калину сечовиною заборонено, інакше – вони можуть згоріти.
Десь в середині травня підживлюємо кущі калійними добривами. Коли калина перестане цвісти, треба внести комплексне добриво в землю пристовбурного кола.