Калина – хороший вариант куста, который можно посадить возле дома. Она помогает в лечении разных болезней. Следует помнить, что под прямым солнцем она не будет расти. Что еще нужно знать при посадке калины – подскажет 24 Канал.

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Когда сажать калину

Калину можно и нужно сажать возле дома. Потому что у нее много полезных свойств. Она хорошо растет на нейтральных и слабокислых почвах. Чтобы калина долго росла, ей нужно создать условия, близкие к естественным.

Этому кусту нужно хорошее освещение, впрочем, лучше он развивается в тени. Некоторые садоводы считают, что калина, которую выращивают в тени, меньше страдает от вредителей.

Калину можно сажать как весной, так и осенью. Для этого нужно перекопать участок и избавиться от нее сорняков. Если почва плодородная, тогда органические удобрения не нужны. А если земля бедная, то во время посадки нужно вносить удобрения.

Как сажать калину

Посадить калину следует успеть до того, как раскроются листовые пластины.

Посадочная яма должна быть размером 0,5 х0, 5х0, 5 метров. Если сажаем несколько кустов, то делаем между ними расстояние от 2,5 до 3,5 метров.



Как правильно сажать калину / Фото Sad-ogorod

Важно знать, что когда готовим яму к посадке, верхний слой земли следует отбросить отдельно. Соединим его с 1 ведром торфа или перегноя. Засыпаем смесь в посадочную яму и добавляем туда 40 л воды.

Для посадки лучше взять трехлетний саженец. Корни нужно хорошо расправить, а яму заполнить остальной смесью. Приствольные круги растения хорошо утрамбовываем и щедро поливаем. Затем их нужно засыпать слоем торфа, компоста или перегноя. Шейка калины после посадки должна быть углублена в землю где-то на 50-60 миллиметров.

Уход за калиной

В апреле надо избавиться от опавших листьев на участке. Поверхность приствольного круга – разрыхлить. Впоследствии следует произвести профилактическую обработку калины фунгицидами. Это вещества, которые способны уничтожить всех вредителей и патогенов, живущих в холодные времена года в коре стволов и ветвей, а еще в верхнем слое земли.

Для обработки калины можно сделать раствор мочевины 7%. Он может не только уничтожить вредные микроорганизмы, но и подкормить кусты азотом, в котором калина очень нуждается весной. Следует помнить, что если раскрываются почки, опрыскивать калину мочевиной запрещено, иначе они могут сгореть.

Где-то в середине мая подкармливаем кусты калийными удобрениями. Когда калина перестанет цвести, нужно внести комплексное удобрение в землю приствольного круга.