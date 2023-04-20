Картофель входит в пять самых популярных овощей после риса, пшеницы и кукурузы. В Украине в каждой семье картофель едят много. Также многие сажают ее у себя дома. Можно ли уже сажать картофель и как это лучше сделать – посоветует 24 Канал.

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Когда сажать картошку

Конкретной лучшей даты посадки картофеля не существует. В этом вопросе важно учитывать местные особенности климата, готовность земли и среднесуточная температура.

Огородники советуют подождать, чтобы земля прогрелась до +8 – 10. Важно, чтобы почва была готова к высадке и не было слишком холодно.

Картошки лучше всего подходит мягкий умеренный климат. Мороза она не выдержит. Можно ориентироваться по листьям березы: когда они распустились – можно сажать.

Период посадки картофеля чаще всего приходится на апрель – май. Ранние сорта картошки можно сажать в начале мая. Если же у вас поздние сорта, стоит подождать до конца мая или начала июня.

Когда сажать картошку по лунному календарю

Есть люди, которые руководствуются в посадке картофеля лунным календарем. Они учитывают даты, в которые лучше сажать для получения хорошего урожая.



Сажание картофеля / Фото Agronews

Лучшие дни в апреле: 19, 20, 25, 27, 28, 29;

Лучшие дни в мае: 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 22, 27, 28.

Как лучше сажать картошку