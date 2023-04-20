Картофель входит в пять самых популярных овощей после риса, пшеницы и кукурузы. В Украине в каждой семье картофель едят много. Также многие сажают ее у себя дома. Можно ли уже сажать картофель и как это лучше сделать – посоветует 24 Канал.
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Когда сажать картошку
Конкретной лучшей даты посадки картофеля не существует. В этом вопросе важно учитывать местные особенности климата, готовность земли и среднесуточная температура.
Огородники советуют подождать, чтобы земля прогрелась до +8 – 10. Важно, чтобы почва была готова к высадке и не было слишком холодно.
Картошки лучше всего подходит мягкий умеренный климат. Мороза она не выдержит. Можно ориентироваться по листьям березы: когда они распустились – можно сажать.
Период посадки картофеля чаще всего приходится на апрель – май. Ранние сорта картошки можно сажать в начале мая. Если же у вас поздние сорта, стоит подождать до конца мая или начала июня.
Когда сажать картошку по лунному календарю
Есть люди, которые руководствуются в посадке картофеля лунным календарем. Они учитывают даты, в которые лучше сажать для получения хорошего урожая.
Сажание картофеля / Фото Agronews
Лучшие дни в апреле: 19, 20, 25, 27, 28, 29;
Лучшие дни в мае: 3, 5, 6, 12, 19, 20, 21, 22, 27, 28.
Как лучше сажать картошку
- Для начала нужно выбрать хорошо освещенное место. Тогда картофель будет хорошо рожать.
- Далее следует подготовить землю и прополоть сорняки. На каждый квадратный метр советуют вносить 8-10 килограммов компоста, перегноя или другого удобрения.
- Нужно перекопать участок и разрыхлить почву.
- Делаем углубления в 10 сантиметров и ставим туда клубень ростками вверх.
- Между каждой картошкой должна быть дистанция в 30 сантиметров. Закапываем ямки.
- Поливать картофель сначала не стоит, ему будет достаточно влаги.
- Затем можно поливать клубень раз в 7-10 дней, а когда возникнут бутоны – 2 раза в неделю.